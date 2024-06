SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 80 % de réduction avec les Offres de milieu d'année et les Jeux à moins de 20 €

Après les Days of Play et remises à l'occasion du Summer Game Fest, le PlayStation Store revient à des promotions plus classiques avec les Offres de milieu d'année promettant jusqu'à 80 % de réduction sur plus de 2400 articles jusqu'au 4 juillet à 00h59, avec dans le lot de nombreux Jeux à moins de 20 €. Les abonnés au PlayStation Plus peuvent également profiter encore quelques jours, jusqu'à ce jeudi 27 juin à 00h59, de ristournes qui leur sont réservées en se rendant ici.

Par exemple, Like a Dragon: Infinite Wealth est affiché à partir de 45,49 €, l'édition Gold d'Avatar: Frontiers of Pandora à 54,99 €, le Pack Crashiversary incluant Crash Bandicoot 4: It’s About Time, N. Sane Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide est à 51,99 €, The Witcher 3: Wild Hunt est vendu 7,49 €, la trilogie Batman: Return to Arkham n'est qu'à 5,99 €, Final Fantasy XVI est affiché à 47,99 € et bien plus encore.

Du côté de la réalité virtuelle, Jurassic World Aftermath Collection coûte 10,49 € (8,99 € PS+), C-Smash VRS passe à 15,19 € (11,39 € PS+), la Red Matter Collection est à 29,99 € et Hello Neighbor: Search and Rescue est vendu 14,99 € (13,49 € PS+).

Achat d'une carte PSN :