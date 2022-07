SOLDES du PlayStation Store : les Super promo d’été lancées sur plus de 2000 articles, jusqu'à -75 % !

Les semaines défilent et les promotions du PlayStation Store avec elles. Ainsi, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des Offres de juillet et Jeux à moins de 15 €. Sony Interactive Entertainment a prévu le coup et lance ce mercredi une nouvelle opération bien de saison baptisée Summer Sale ou Super promo d'été en français, qui est extrêmement bien fournie avec plus de 2 000 références baissant de prix, qu'il s'agisse de jeux ou de leurs DLC.

Vous pouvez retrouver la liste fournie par le PlayStation Blog en page suivante (pas forcément toujours très claire pour les contenus téléchargeables...) et vous rendre directement en boutique pour voir les offres. Comme le montre le visuel promotionnel, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est présent avec son édition Deluxe à 52,49 €, l'encore récent The Quarry est disponible dès 46,89 €, le GOTY 2021 It Takes Two n'est qu'à 19,99 € et Ghostwire: Tokyo à 34,99 €. Bref, il y a encore une fois de quoi se faire plaisir si le format numérique vous convient.

