SOLDES du PlayStation Store : la Super promo d'été continue avec des offres renouvelées !

Fin juillet, Sony Interactive Entertainment lançait son opération Super promo d'été, avec une tonne de jeux et contenus à prix réduit. Si cette vague massive de promotions ne prend fin que le 18 août à 23h59 (19 août selon le PSS), elle a été renouvelée depuis ce mercredi, avec là encore de quoi bien se faire plaisir si vous appréciez le dématérialisé.

Pour commencer, vous pouvez retrouver la liste des offres en page suivante, fournie par le PlayStation Blog, mais malheureusement sans lien vers chacun des articles. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, en tête de liste, rien de tel que le récent Final Fantasy VII Remake Intergrade, la version PS5 de l'Action-RPG de Square Enix, qui passe à 56,79 €. Les joueurs PS4 peuvent aussi profiter de la version sortie l'an dernier dès 40,59 €. Autre AAA, Assassin's Creed Valhalla coûte temporairement 39,89 €, rien de tel avant l'arrivée de son prochain DLC.

Nous retrouvons sinon The Last of Us Part II et Days Gone à 29,99 €, Guilty Gear: Strive à 47,99 €, l'édition complète de Final Fantasy XIV à 21,99 € et bien d'autres. Avec 1 183 références soldées, n'hésitez pas à farfouiller avec les filtres pour trouver chaussure à votre pied.

