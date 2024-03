SOLDES du PlayStation Store : la Super Promo de Printemps de retour avec jusqu'à 75 % de réduction

Pour faire suite aux Jeux indispensables, Sony Interactive Entertainment nous propose à présent sur le PlayStation Store la Super Promo de Printemps. Comme bien souvent, nous avons la promesse d'économies pouvant aller jusqu'à -75 %, bien qu'il soit possible de trouver encore mieux sur certains articles. Pas moins de 3 701 sont affichées directement en boutique et comme souvent avec ce type de grande opération, elle sera divisée en deux parties, avec une actualisation le 11 avril à 00h59, avant de prendre fin le 24 avril à la même heure.

Vous pouvez retrouver en page suivante une liste proposée sur le PlayStation Blog. Notons la présence d'Alan Wake 2 à partir de 47,99 €, d'Assassin's Creed Mirage dès 29,99 €, de Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion dès 35,99 €, de Sea of Stars à 24,49 €, de A Way Out à 5,99 € ou encore de No Man's Sky à 24,99 €.

Sur PSVR 2, outre ce dernier, nous retrouvons également Horizon Call of the Mountain à 49,69 €, Arizona Sunshine 2 à 34,99 €, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord à partir de 19,79 €, Jurassic World Aftermath Collection à 11,99 € et bien plus.

Et en guise de promo choc, Star Wars: Squadrons est vendu 1,99 € !

Achat d'une carte PSN :