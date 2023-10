SOLDES sur Steam : l'Épouvantable Halloween est lancé

Comme chaque année, les plateformes de jeux sur PC cassent les prix à l'occasion d'Halloween, GOG.com s'est déjà lancé, et c'est au tour de Steam de participer avec L'Épouventable Halloween, qui permet d'agrandir sa bibliothèque sans trop se ruiner, quitte à acheter des jeux qui ne seront jamais lancés.

Bien évidemment, la liste des jeux en promotion est longue, mais Valve met quelques titres en avant, comme Project Zomboid, Strange Brigade, The Forest, Phasmophobia, Resident Evil Village, Dead Space (le remake), Cult of the Lamb, Days Gone, Dead by Daylight, Resident Evil 4, Dredge, Metro Exodus, Back 4 Blood, The Texas Chain Saw Massacre ou encore Demonologist.

Les Soldes de L'Épouventable Halloween sont à retrouver sur Steam, jusqu'au 2 novembre prochain, 18h00. Vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.