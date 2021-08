Sonic Colours: Ultimate, le poids de l'édition Switch dévoilé

En mai dernier, les aficionados du hérisson bleu étaient aux anges d'apprendre la venue de Sonic Colours sur les plateformes de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC. Avis aux possesseurs de la belle Nintendo Switch, nous apprenons le poids de cette édition dite « Ultimate ». Gros jeu dans les parages ?

Si vous êtes du genre à privilégier le dématérialisé, sachez que Sonic Colours: Ultimate fera 7,2 Go. Pour mémoire :

Rejoins Sonic dans cette aventure inédite à couper le souffle ! L'infâme Dr. Eggman a construit un parc d'attractions interstellaire immense qui abrite des pistes et manèges aussi colorés que déjantés. Malheureusement, il l'alimente en asservissant des aliens capturés, les « Wisps ». Utilise la vitesse de l'éclair de Sonic pour libérer les Wisps et découvre le secret de leurs pouvoirs extraordinaires tandis que tu explores six mondes uniques et pittoresques, chacun bourré d'ennemis dangereux et d'obstacles à surmonter. Visuels haut de gamme, fonctionnalités supplémentaires, nouveau mode de jeu et jouabilité améliorée : pour l'expérience Ultime de Sonic Colours. Sonic sera mis à rude épreuve au cours de ce voyage rebondissant pour libérer les Wisps. Mais avec leur aide, et le tiens, il atteindra son but !