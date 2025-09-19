Sonic Racing: CrossWorlds, les tests sont là, des notes meilleures que Mario Kart World ?

Sonic Racing: CrossWorlds sortira la semaine prochaine sur la plupart des consoles, mais dès maintenant, la presse anglophone dévoile ses notes. Le jeu de course de SEGA espère bien s'imposer comme une alternative solide à Mario Kart World, l'éditeur japonais s'est d'ailleurs gentiment moqué de Nintendo dans une récente publicité. Mais les tests sont-ils positifs ?

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Sonic Racing: CrossWorlds ?





Eh bien oui, la presse anglophone a adoré Sonic Racing: CrossWorlds, presque autant que Mario Kart World. Les testeurs ont apprécié le gameplay facile à prendre en main et immédiatement amusant, la riche personnalisation des véhicules, les circuits variés inspirés des jeux Sonic, la mécanique des Rivaux qui rend les courses palpitantes et les très nombreuses armes. Il y a cependant quelques défauts, comme la trop grande proportion d'armes offensives par rapport aux armes défensives, les collisions qui ne pardonnent pas ou encore des lignes de dialogues qui se répètent vite.

Quand sortira Sonic Racing: CrossWorlds ?





Pour l'instant, Sonic Racing: CrossWorlds a une note moyenne de 83/100 sur Metacritic, c'est seulement 3 points de moins que Mario Kart World, faisant du jeu de SEGA un sérieux concurrent au titre de Nintendo. La date de sortie de Sonic Racing: CrossWorlds est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch 1 (la version Switch 2 arrivera plus tard), vous pouvez le précommander à 47 € chez Leclerc.

Les notes de Sonic Racing: CrossWorlds par la presse anglophone