Sonic Superstars s'offre une superbe cinématique d'introduction animée

Le mois dernier, en plus du lancement de Sonic Origins Plus et de la mise à jour de Sonic Frontiers, SEGA a dévoilé Sonic Superstars, un épisode entièrement inédit prévu pour la fin d'année et qui proposera des graphismes tout en 3D du plus bel effet tout en conservant l'essence même des jeux de plateforme 2D classiques. Si vous attendiez d'en voir plus le concernant, cela tombe bien, puisque l'éditeur vient de diffuser sa cinématique d'introduction, qui une fois de plus a été réalisée dans un style animé du plus bel effet.

Nous retrouvons la bande de gentils animaux amis de Sonic menacés par des Baniks à Green Hill Zone, qui ne vont évidemment pas faire long feu puisque le hérisson bleu est toujours là pour secourir ses camarades en détresse. Pour autant, notre héros n'est pas à l'abri d'une mauvaise chute, mais peut fort heureusement compter sur Tails et son avion. Dans un tout autre décor, nous retrouvons Amy Rose qui joue de son marteau et Knuckles de ses poings pour venir à bout des créations d'Eggman avant que toute la bande se rassemble, la coopération faisant partie intégrante de cet épisode. Ce dernier fait évidemment son apparition, de même que Fang le sniper. L'un des pouvoirs octroyés par les Sept Émeraudes du Chaos est également illustré, à savoir la création de clones.

Sonic Superstars est attendu cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.

