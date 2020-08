Spelunky 2 : la version PC arrivera peu après la version PS4

Spelunky 2 avait été annoncé lors de la Paris Games Week 2017, lors d'une conférence organisée par Sony, mais le titre de Mossmouth ne sera pas exclusif à la PlayStation 4. Le développeur Derek Yu avait rapidement annoncé que son jeu sortirait aussi sur PC, via Steam, et il débarquera bien prochainement.

La date de sortie de Spelunky 2 est fixée au 15 septembre 2020 sur PlayStation 4, et il devrait sortir sur PC quelques semaines après. Derek Yu explique que son studio a besoin de davantage de temps pour s'assurer que Spelunky 2 tourne bien sur ordinateurs, notamment du côté du multijoueur en ligne. Mais l'équipe essaie de rapprocher les dates de sortie sur PS4 et PC le plus possible.

En toute logique, Spelunky 2 devrait donc arriver sur Steam à la fin du mois de septembre, ou au tout début du mois d'octobre 2020. Vous pouvez acheter un tee-shirt du jeu à 16,18 € sur Amazon.fr.