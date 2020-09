Spelunky 2 : la version PC datée, ça sera aussi pour ce mois-ci

Spelunky 2 avait été annoncé lors d'une conférence de Sony à la Paris Games Week en 2017, il était donc évident que la version PlayStation 4 serait privilégiée pour le jeu de plateforme de Mossmouth et Derek Yu. Le studio n'a cependant jamais caché son envie de sortir le titre également sur PC, et il ne faudra pas attendre bien longtemps.

Derek Yu l'avait promis, Spelunky 2 arrivera d'abord sur PS4 et peu après sur PC, entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Mais aujourd'hui, le développeur dévoile une date de sortie précise pour Spelunky 2 sur PC, fixée au 29 septembre 2020. Pour rappel, le titre arrivera sur PS4 le 15 septembre, les joueurs sur ordinateurs n'auront pas beaucoup de retard.

Suite du célèbre jeu de plateforme rogue-like, Spelunky 2 reprendra la même recette que son aîné, mais avec des environnements plus vastes, plusieurs chemins possibles, un tas de PNJ à rencontrer, des défis, une physique des liquides plus réalistes, des montures, la possibilité de construire un camp de base, de la coopération locale et surtout du multijoueur en ligne.