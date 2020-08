Spelunky 2 : enfin une date de sortie pour partir explorer la mine seul ou en multijoueur

Si le roguelike est un genre reconnu aujourd'hui, il en était encore à ses balbutiements quand Spelunky est né en 2018. Il fut l'un des premiers à nous inviter à visiter un monde généré procéduralement, en l'occurrence une mine en 2D, que nous devions explorer tout en contournant ses dangers.

L'expérience a évolué avec un portage console amenant notamment du multijoueur local, mais c'est bien avec un Spelunky 2 que son créateur Derek Yu veut faire exploser le concept. En plus d'apporter une direction artistique plus fine, la suite amène des mécaniques de jeu et des interactions originales qui viendront notamment rythmer des modes Coopération et Versus en ligne, ainsi qu'un mode Arène avec des épreuves spéciales comme Conserve l'Icône.

Tout cela a été évoqué en vidéo lors du State of Play, près de trois ans après la révélation à la Paris Games Week 2020. Spelunky 2 se dote au passage enfin d'une date de sortie : ce sera pour le 15 septembre 2020, en avant-première sur PS4.



