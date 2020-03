Spelunky 2 : Derek Yu donne des nouvelles du jeu, avec de nombreux détails

C'est lors de la Paris Games Week 2017 que Derek Yu dévoilait Spelunky 2, suite de célèbre jeu de plateforme très attendue par les joueurs. Le titre devait à l'origine débarquer en 2019, mais les développeurs n'ont pas donné beaucoup de nouvelles du titre depuis un long moment. Heureusement, le jeu est bien vivant, comme nous le rappelle Derek Yu sur le blog PlayStation.

Le développeur et fondateur de Mossmouth explique que son équipe a peaufiné les graphismes, « en ajoutant davantage de détails à chaque zone et en améliorant ceux qui étaient déjà intégrés », suite aux retours des fans après la diffusion de la première bande-annonce. Les effets de lumières et liquides sont également plus « éclatants » afin de renforcer le dynamisme des niveaux. Derek Yu veut aussi « rendre l’aventure de plus en plus personnalisable au fur et à mesure que l’on joue » et encourager la créativité des joueurs en rajoutant notamment de nouveaux objets pour interagir avec le monde, mais aussi de nouveaux personnages pouvant aider ou embêter le joueur, à la manière du marchand du premier volet.

Concernant la partie audio de Spelunky 2, Eirik Suhrke sera une nouvelle fois de la partie et Derek Yu affirme qu'il a « créé un paysage sonore dynamique et complexe, bien plus immersif que celui du premier jeu », avec un thème propre à chaque zone, mais également des effets spécifiques à chaque objet, créature, piège ou surface. Le rendu sonore sera subtil, mais bien plus cohérent. Par ailleurs, le mode Deathmatch (Match à mort) devrait être plus important dans cette suite, les développeurs teasent des améliorations dans le journal et les menus et « la manière dont nous mettons en relation la progression dans les grottes et la création d’une petite communauté d’amis et de proches ». Sauf que « ce sera pour la prochaine fois ».

Vous l'aurez compris, Spelunky 2 avance bien, mais Mossmouth n'est pas encore prêt à tout dévoiler ni à communiquer une date de sortie. Le studio affirme cependant qu'il touche bientôt au but, ajoutant « la touche finale à Spelunky 2 », ce qui laisse penser que le titre pourrait sortir dans le courant de l'année 2020 sur PC et PlayStation 4.