Splatoon 3 : le prochain TentaTournoi daté, voici comment participer

Sorti en septembre dernier exclusivement sur Nintendo Switch, Splatoon 3 continue de faire sa vie avec des Splatfests, mais aussi de véritables tournois communautaires. Et justement, Nintendo met encore une fois en avant la prochaine édition du TentaTournoi, une compétition française ouverte à tous et permettant de gagner des lots exclusifs.

Nintendo détaille toutes les démarches à faire pour s'inscrire au prochain TentaTournoi, qui aura lieu le 29 janvier à partir de 14h00. Pour faire bref, il suffit d'avoir un compte Toornament et de rejoindre le Discord Splatoon France officiel, puis de composer une équipe de quatre joueurs, résidant en France, Belgique ou Suisse. Les joueurs s'affronteront alors dimanche pendant des phases de groupe, avant d'arriver aux phases Alpha et Bravo. L'équipe qui remportera le tournoi gagnera alors « des lots Splatoon 3 exclusifs, des Instax Splatoon, ainsi que 2 500 Points Or utilisables sur le Nintendo eShop ».

Si jamais vous voulez simplement suivre le tournoi, Nintendo France diffusera la compétition sur Twitch à partir de 15h30 ce dimanche 29 janvier. Et pour les participants, sachez qu'un abonnement au Nintendo Switch Online est évidemment nécessaire pour jouer en ligne et donc au TentaTournoi, vous pouvez vous abonner pour un an au NSO contre 19,99 € via Amazon.