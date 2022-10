Switch : une date de sortie pour les amiibo Splatoon 3, les skins qu'ils déverrouillent dévoilées

Il existe déjà plusieurs amiibo Splatoon, qui ont accompagné les sorties des deux premiers épisodes. Nintendo a décidé de perpétuer la tradition pour Splatoon 3, disponible depuis septembre dernier sur Switch, en proposant un pack de 3 figurines inspirées de son univers.

Il avait en effet annoncé un bundle comprenant des amiibo Octoling (Bleu), Inkling (Jaune) et Salmioche, mais sa date de sortie n'avait pas été précisée. Soyez prêts, ils arriveront en France et à l'étranger le 11 novembre 2022. Chaque figurine permettra d'enregistrer l'une de nos tenues personnalisées favorites, mais aussi de débloquer du contenu cosmétique présenté aujourd'hui : un manteau long et noir, un kimono et un accoutrement de chevalier Salmioche.

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais les retardataires peuvent eux se procurer Splatoon 3 à partir de 54,99 € à la Fnac.

