SPOILER sur Donkey Kong Bananza : un visuel en fuite dévoile un élément mineur de l'intrigue, la communauté en ébullition

La semaine dernière, Nintendo a dévoilé une exclusivité Switch 2 qui frappera fort cet été, Donkey Kong Bananza, qui a de suite excité les joueurs. Il faut dire que le gorille apparu en 1981 dans le jeu éponyme n'a pas eu droit à une production inédite depuis Donkey Kong Country: Tropical Freeze en 2013 sur Wii U, qui est depuis ressorti sur Switch avec son prédécesseur Returns HD. De plus, ce sera la première fois qu'il ne s'agira pas d'un simple platformer et que nous évoluerons dans un tel univers en 3D, le plus proche à ce niveau étant Donkey Kong 64. Cela s'accompagne par ailleurs d'un redesign du personnage. Bref, une identité refaçonnée pour une nouvelle ère. Parmi les premiers visuels partagés, nous retrouvions notamment l'illustration de la jaquette avec DK et Odd Rock, une drôle de pierre qui parle dont nous avons pu découvrir l'introduction lors des séquences du Treehouse Live. Eh bien, voici un visuel qui a été mis en ligne par le site coréen de Nintendo avant d'être retiré, mais qui n'est pas passé inaperçu, notamment sur ResetEra :

À la place de cet Odd Rock aimant la musique, c'est une jeune fille à l'apparence quelque peu familière qui s'accroche à la cravate de DK. Cheveux, bruns, yeux bleus, robe rouge... cela fait énormément penser à Pauline, les taches de rousseurs en plus. Canoniquement, la mairesse de New Donk City est apparue dès le tout premier jeu de la licence, alors enlevée par le gorille, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui sous l'identité de Cranky Kong. Depuis Super Mario Odyssey et sa chanson Jump Up, Super Star!, elle a fortement été remise en avant, comme nous l'avions fait remarquer lors de son annonce dans Super Mario Party Jamboree.

Vous noterez qu'elle porte au poignet gauche un bracelet violet, l'hypothèse la plus probable est donc qu'il s'agit de la réelle apparence d'Odd Rock. Est-ce pour autant un gros spoiler ? Sans doute pas, car si une telle illustration a été créée, cela signifie très certainement qu'elle sera utilisée avant la sortie à la suite d'une révélation lors d'une bande-annonce ou d'une vidéo overview introduisant certaines mécaniques. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que Nintendo actualise la jaquette de l'un de ses jeux avant le lancement, puisque c'était le cas pour... Donkey Kong Country: Tropical Freeze, qui avait également eu droit à son leak à l'époque. La coïncidence est cocasse. Et dans une moindre mesure, Cappy de Super Mario Odyssey n'avait pas été introduit immédiatement lors de l'annonce en janvier 2017, bien que les yeux sur la casquette avaient été teasés dès la conclusion de la vidéo.

En termes de temporalité, une version jeune de Pauline ne semble pas vraiment coller puisque Cranky Kong est présent dans le jeu, à moins d'un contrecoup lié à la transformation. La première bande-annonce de Donkey Kong Bananza montre également d'autres créatures sous forme de cristaux et roches possédant des yeux, et le sceau sur Odd Rock est évidemment lié à VoidCo puisque la tête de gremlin de celui qui semble en être le chef y est apposée. S'il s'agit de la fille de Pauline, ce serait une belle manière de mettre le passé de côté, un message que nous voyons bien Nintendo véhiculer. La ville de New Donk City existe d'ailleurs déjà à l'époque du jeu, car nous pouvons lire sur certaines caisses de la démo les initiales NDC. Et volontaire ou non, le clin d'œil au film Les Mondes de Ralph avec Vanellope a d'ores et déjà été relevé. Ce serait un juste retour des choses.

En attendant la sortie de Donkey Kong Bananza le 17 juillet prochain, de nombreux titres de la licence sont jouables via le Nintendo Switch Online.

