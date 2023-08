S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, et encore un report pour jeu ukrainien...

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ce ne sera pas non plus pour 2023 ! Le jeu de tir de GSC Games, qui nous emmène dans la Zone radioactive abritant de mystérieux secrets, se fait attendre depuis des années, mais le studio a évidemment des problèmes avec le développement son titre.

Entre les grandes ambitions de GSC Games, qui utilise l'Unreal Engine 5 pour créer un monde ouvert avec de la narration poussée, et la guerre qui continue de faire rage entre l'Ukraine et la Russie, le studio n'arrive pas à tenir les délais. Aux dernières nouvelles, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl devait arriver cette année, une date précise avait même été lâchée par un distributeur, mais malheureusement, il faudra encore prendre son mal en patience.

GSC Games annonce cette semaine que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est désormais attendu dans le courant du premier trimestre 2024, toujours sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. L'attente se fait longue, espérons qu'elle en vaille la peine. Les plus motivés peuvent précommander le jeu à 59,99 € sur Amazon, et patienter.