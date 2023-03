Star Wars Jedi: Survivor, des retrouvailles et de l'action dans une intense bande-annonce pour son intrigue

C'est le 17 mars qu'aurait dû paraître Star Wars Jedi: Survivor, mais le jeu de Respawn Entertainment et Electronic Arts a été repoussé au 28 avril en début d'année. Au préalable, nous avions pu découvrir une toute première bande-annonce de gameplay lors des Game Awards, et depuis, Cal Kestis nous avait montré sa maîtrise du combat avec deux sabres laser durant quelques minutes. Si vous aviez envie d'en savoir plus au sujet de l'intrigue, ça tombe bien, car elle est au cœur du trailer de ce lundi.

Mêlant séquences cinématiques et gameplay, la vidéo nous fait retrouver l'équipage du Mantis et nous fait miroiter un lieu où les personnages pourraient se cacher de l'Empire, le tout saupoudré d'action.

Les ténèbres se rapprochent alors que Cal Kestis (Cameron Monaghan) cherche un refuge sûr, hors de portée de l'Empire. Cinq ans après les évènements de Star Wars Jedi: Fallen Order, un Cal Kestis plus mature devra se dépasser pour trouver sa destinée dans l'ombre de l'Empire. Des visages familiers et de nouveaux alliés, comme Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) et le mercenaire Bode Akuna (Noshir Dalal), combattront les ennemis les plus impitoyables de l'Empire et de la galaxie aux côtés de Cal, dont la quête l'amènera à découvrir de nouvelles planètes et des frontières familières de la galaxie Star Wars, y compris Koboh, où sont basés les Pillards du Chaos.

Quelques visuels inédits ont également été diffusés.

