Steam Deck : réclamée depuis trois ans, cette fonctionnalité enfin rajoutée

Les Switch de Nintendo boxent dans une autre catégorie, les ventes sont faramineuses, mais sur le marché des autres consoles portables, le Steam Deck reste une machine incontournable. Selon une étude réalisée avant la sortie des ROG Xbox Ally, la console de Valve dominait le marché, loin devant les handhelds d'ASUS (ROG Ally), MSI (Claw) et Lenovo (Legion Go). Pourtant, le Steam Deck est encore imparfait. Valve publie régulièrement des mises à jour et, cette semaine, il rajoute une fonctionnalité très demandée par les joueurs.

Télécharger un jeu avec le Steam Deck en veille, c'est enfin possible





Les utilisateurs peuvent désormais télécharger des jeux sur leur console avec l'écran éteint. Oui, cela peut paraître absurde si vous avez une Switch ou une autre handheld, mais le Steam Deck ne permettait pas encore cela jusqu'à aujourd'hui. Valve explique :

Aujourd'hui, nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité au Steam Deck : la possibilité de terminer tous les téléchargements en cours en mode basse consommation (écran éteint) avant la mise en veille. Cette fonctionnalité est activée par défaut lorsque Steam Deck est branché sur secteur et peut également être activée sur batterie dans Paramètres > Alimentation. Les téléchargements écran éteint sont accessibles de deux manières. Pendant un téléchargement, appuyer sur le bouton d'alimentation affiche une nouvelle boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez poursuivre le téléchargement écran éteint. Sélectionnez « Continuer » pour que Steam Deck passe en mode de téléchargement basse consommation. De plus, Steam Deck passera automatiquement dans ce mode après une période d'inactivité. Dans ce mode, si vous appuyez sur un bouton ou déplacez le Steam Deck, un nouvel écran d'état affichera la progression du téléchargement. Vous pourrez alors réactiver complètement le Steam Deck ou laisser le téléchargement se poursuivre écran éteint. Lorsque cette fonctionnalité est activée sur batterie, Steam Deck se mettra automatiquement en veille si le niveau de la batterie descend en dessous de 20 %.

Comment accéder à cette nouvelle fonctionnalité ?





Valve précise que cette fonctionnalité est disponible dans les canaux Beta et Preview sur Steam Deck.

De son côté, Microsoft vient de lancer les ROG Xbox Ally, le puissant modèle X est disponible à 899,99 € sur Cdiscount.

