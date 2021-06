Steam Néo Fest : plus de 700 démos gratuites à essayer pendant une semaine !

Après plusieurs éditions du Festival des Jeux, le nom change, mais la formule reste la même pour la nouvelle itération estivale. Juste après l'E3 2021, Geoff Keighley et son Summer Game Fest s'associent avec Steam pour un Steam Néo Fest (ou Steam Next Fest en anglais, allez savoir pourquoi l'intitulé a été changé).

Jusqu'au 22 juin à 19h00, ce sont plus de 700 démos qui peuvent être téléchargées et essayées gratuitement, via le portail de l'évènement. Il n'y a aucune limite et vous pouvez aussi assister à des diffusions en direct en compagnie des développeurs pour découvrir ces futures sorties. Et il y a de tout, de Sable à WRC 10 en passant par Tandem: A Tale of Shadows, Lake, Ys IX et bien d'autres.

Bon, il y a quelques bêtas ouvertes sans limites de temps et d'autres filouteries qui se sont glissées dans le lot pour faire grossir le nombre de versions d'évaluation, mais l'initiative reste impressionnante. De quoi vous guider dans vos futurs achats ?

Lire aussi : Xbox Summer Game Demo Fest : 38 démos de jeux Xbox One, Series X et S à essayer gratuitement cette semaine