Cairn, Wanderstop, Wordatro, nos coups de cœur du Steam Néo Fest

Trois fois par an, Steam organise le Néo Fest, ou Next Fest en anglais, un événement mettant en avant les démos des jeux qui sortiront prochainement sur la plateforme de Valve et ailleurs. C’est un excellent moyen de découvrir des titres qui finiront dans la liste de souhait, puis dans la bibliothèque à leur lancement, encore faut-il réussir à les dénicher au milieu des centaines des jeux disponibles sur Steam. Nous avons donc passé la semaine à écumer Steam pour trouver les meilleures démos du Néo Fest, édition février 2025, et voici nos coups de cœur.

Is This Seat Taken? (Poti Poti Studio, aucune date de sortie, PC) :





Comment remplir un bus en satisfaisant les besoins de tout le monde ? En se creusant les méninges. Is This Seat Taken? nous demande de placer des personnes dans divers lieux en respectant leurs envies, ce qui s’avère vite plus compliqué que prévu après quelques niveaux. Un jeu de logique très mignon et qui n’est pas dénué de scénario, espérons que l’histoire soit à la hauteur dans la version finale.

Wordatro! (Le Poulet, sortie prévue le 2eme trimestre 2025, PC) :





Balatro vous fait de l’œil, mais dans Des Chiffres et des Lettres, vous préférez Laurent Romejko des lettres ? Eh bien voilà Wordatro!, qui reprend le principe du jeu de LocalThunk, mais le poker est remplacé par le Scrabble. Ici, il faut créer des mots avec les lettres à notre disposition afin de marquer un maximum de points pour passer au niveau suivant, en gardant en tête nos bonus multiplicateurs. L'addiction est déjà totale, croisons les doigts pour que « WQT » soit accepté comme un mot valide.

Cairn (The Game Bakers, sortie prévue en 2025, PC et consoles) :





Quoi ? Les développeurs de Furi et Haven ont adapté Kaizen d’Inoxtag en jeu vidéo ? Pas vraiment, même si nous suivons ici Aava en pleine ascension du mont Kami. Un jeu d’escalade rafraîchissant nous laissant une grande liberté pour gravir ce gros caillou, le gameplay est à la fois fluide et stressant, la chute n’est jamais loin et la direction artistique assurée par Mathieu Bablet (Shangri-La, Carbone et Silicium) en met déjà plein la vue. Vivement la sortie pour vivre cette aventure au sommet.

Do No Harm (Dart Games, date de sortie fixée au 6 mars 2025, PC) :





Un jeune docteur se retrouve à la campagne pour s’occuper des habitants d’un sinistre village. Derrière son comptoir, il doit administrer le bon traitement pour aider ses patients… tout en évitant de sombrer dans la folie à cause d’hallucinations lovecraftiennes et en répondant à certaines demandes à l’opposé du serment d’Hippocrate. La démo nous a passionnés, nous avons hâte de découvrir les multiples fins au lancement.

Lushfoil Photography Sim (Matt Newell, date de sortie fixée au 15 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S) :





Marcher. Prendre une photo du paysage. Continuer son chemin. Voilà tout le principe de jeu développé par une seule personne et qui nous fait voyager aux quatre coins du monde pour photographier votre environnement avec un appareil disposant de tous les réglages nécessaires (ouverture, temps de pause, objectif, balance des blancs, etc.). Une paisible pause entre deux AAA explosifs, il y a même des secrets à dénicher.

Radiolight (VR) (Krystof Knesl, aucune date de sortie, PC) :





Imaginez Firewatch, mais avec une ambiance un peu plus fantastique et mystérieuse. Et compatible avec les casques de réalité virtuelle ! Un policier part en forêt pour enquêter sur la disparition d’un garde et se retrouve confronté à des phénomènes surnaturels, le jeu a réussi à nous faire trembler et la démo ouvre les portes d’un scénario qui s’annonce passionnant.

Your House (Patrones & Escondites, date de sortie fixée au 27 mars 2025, PC, iOS, Android) :





Un livre interactif, au sens premier du terme. Le jeu prend la forme d’un roman, un thriller nous plongeant dans les années 90, où il faut cliquer sur les mots pour déclencher des séquences animées ou résoudre des puzzles. Malheureusement exclusivement jouable en anglais ou espagnol, le titre brille dès son premier chapitre par son gameplay original, même si les énigmes ne vont pas chercher loin (pour le moment).

The Alters (11 bit studios, sortie prévue en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S) :





Les créateurs de Frostpunk nous emmènent dans l’espace pour survivre sur une planète inconnue… seul. Mais pas vraiment, car Jan peut créer des clones de lui-même pour l’aider dans sa tâche. La démo suffit à comprendre le principe du jeu, il faudra survivre, gérer sa base et s’occuper de ses clones, qui sont loin d’être des copies et qui ont leurs sentiments. Un jeu assurément inspiré de l’épisode L’Armée de Dipper de Gravity Falls.

Flesh Made Fear (Tainted Pack, sortie prévue le 4eme trimestre 2025, PC*) :





Des caméras fixes, des zombies, un inventaire limité, deux héros séparés et des commandes tank : oui, c’est encore un hommage à Resident Evil, mais avec le gore macabre de Silent Hill. Un retour dans les années 90 (voire 2001 au vu des paroles d’une chanson cachées dans le jeu), il faut se refaire la main sur les contrôles lourdauds, mais l’ambiance est réussie et la survie est loin d’être simple.

*Des versions PS5, Xbox Series X|S, Switch 1 et Switch 2 pourraient voir le jour si la campagne Kickstarter atteint les paliers requis.

Wheel World (Messhof, sortie prévue à l’été 2025, PC, PS5, Xbox Series X|S) :





Les développeurs des Nidhogg changent complètement de genre avec ce jeu de course à vélo. La démo est terriblement limitée, mais elle a suffi largement pour nous convaincre d’ajouter le titre dans notre liste de souhaits. De bonnes sensations de vitesse, un vélo personnalisable, des fantômes et une belle direction artistique à admirer pendant les balades au calme, une recette qui donne envie.

Fretless: The Wrath of Riffson (Ritual Studios, sortie prévue en 2025, PC) :





Un jeu de rôle en pixel art sur le thème de la musique et avec des QTE pour maximiser les dégâts de nos coups, voilà un gros résumé de ce titre. Un jeune musicien va devoir se dresser contre un gros label et sauver le monde grâce à ses guitares et basses, nous avons toutes les mécaniques d’un RPG rétro, avec une bonne couche de Rock.

Wanderstop (Ivy Road, date de sortie fixée au 11 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S) :





Une jeune guerrière connaît la défaite pour la première fois et part à la recherche d’une légendaire maîtresse… mais s’écroule de fatigue en chemin. La voilà désormais dans un salon de thé à récolter des feuilles et à faire bouillir de l’eau. Un changement de vie radical, le gameplay est relaxant et la direction artistique apaisante. La démo ne propose que le tutoriel, mais nous sommes déjà impatients de retrouver Alta et Boro dans la version complète.

Toutes ces démos, et plus encore, sont disponibles jusqu’au 3 mars prochain pendant le Steam Néo Fest. Vous pouvez retrouver un tas de jeux PC sur Gamesplanet.