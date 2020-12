Steam rebat son record de fréquentation, merci Cyberpunk 2077

Malgré la concurrence de plus en plus importante des plateformes de distribution de jeux vidéo sur ordinateurs, Steam reste encore et toujours incontournable sur PC. La plateforme de Valve avait battu à deux reprises son record d'affluence en début d'année grâce au confinement, avec une pointe à 23 572 311 joueurs connectés en mars dernier.

Mais alors que les vacances approchent, que les pays réimposent un confinement plus ou moins strict et que Cyberpunk 2077 vient de pointer le bout de son nez, ce record vient encore d'être dépassé ! Comme l'indique Valve, la plateforme Steam a réuni 24 805 106 joueurs connectés en même temps ce dimanche 13 décembre 2020. Tous ne sont pas en train de jouer, il est quand même important de le préciser, et c'est évidemment Cyberpunk 2077 qui est le plus joué actuellement avec 1 054 386 joueurs (c'est davantage que le jour du lancement), dépassant ainsi CS:GO de peu, tandis que Dota 2 ne réunit « que » 648 889 joueurs aujourd'hui.

Steam reste donc la plateforme reine sur PC, mais il est bien compliqué de connaître l'avancée des autres services, Epic Games et GOG.com n'étant pas aussi transparents sur leurs chiffres de fréquentation. Vous pouvez acheter un PC gaming à 799 € sur Amazon.fr.