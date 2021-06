Steelrising : les automates font leur révolution dans une courte bande-annonce

Il y a près d'un an, lors de la toute première édition du Nacon Connect, l'éditeur dévoilait le nouveau jeu de Spiders (GreedFall) prenant place à l'époque de la Révolution française, mais dans une version anachronique avec des automates meurtriers. Ce jeu d'action nommé Steelrising avait de quoi intriguer, mais nous n'en avions malheureusement pas vu plus depuis, jusqu'à l'IGN Expo 2021 de ce vendredi soir. Une petite bande-annonce d'une quarantaine de secondes y a été diffusée, nous en montrant un poil plus.

Nous y découvrons un aperçu des rues de Paris en proie aux flammes et au saccage perpétré par les automates de Louis XVI, avec des graphismes plutôt flatteurs pour ce jeu attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et, non, ce n'est pas Arno Dorian qui court sur les toits de la ville, mais bien Aegis, l'automate qui fera office de protagoniste et de protectrice de la reine Marie-Antoinette, que nous découvrons pour la première fois au combat.

La prochaine édition du Nacon Connect étant fixée au 6 juillet 2021 à 19h00, nous ne tarderons pas à revoir Steelrising s'il ne fait pas d'autres apparitions dans les prochains jours. Si vous appréciez les productions de Spiders, GreedFall est vendu à partir de 19,99 € sur Amazon, une Gold Edition pour PS5 étant elle en précommande.