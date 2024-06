Stellar Blade : un premier chiffre de ventes et un point sur le contenu à venir

En avril dernier, Shift Up lançait Stellar Blade, un jeu d'action exclusif à la PlayStation 5 et édité par Sony Interactive Entertainment. Le constructeur n'a pas communiqué sur les ventes, malgré les retours plutôt positifs de la presse spécialisée et des joueurs. Heureusement, le développeur sud-coréen est un peu plus bavard.

Shift Up organisait aujourd'hui une conférence de presse et dévoile que Stellar Blade s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires sur PS5. Le studio se félicite d'avoir la plus haute note attribuée par les joueurs pour un jeu PlayStation 5 (9,2/10 pour plus de 5 700 avis) et une version PC est envisagée. Bon, rien de bien neuf, Shift Up l'avait déjà évoqué peu après le lancement. Chose intéressante, le directeur du jeu Kim Hyung Tae a précisé que le studio ne comptait pas maximiser les profits avec Stellar Blade, mais poser les bases d'une franchise pour les fans. L'idée était donc de ne brusquer personne, en évitant notamment les microtransactions.

Enfin, Shift Up a dévoilé la roadmap de Stellar Blade, qui va avoir droit à du contenu au fil des mois. Le mode Photo sera disponible aux alentours du mois d'août, puis suivront des tenues additionnelles en octobre et une grosse collaboration avec une autre franchise en fin d'année. Un véritable DLC et une suite sont envisagés, mais il faudra être patient, Shift Up est déjà occupé sur Project Witches, un jeu multiplateforme qui compte bien faire mieux que Goddess of Victory: NIKKE.

