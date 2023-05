Stray : les aventures du chat de gouttière bientôt sur Xbox ?

L'été dernier, les Français de BlueTwelve Studio lançaient Stray, un jeu d'aventure et de plateforme avec un adorable chat s'aventurant dans un monde futuriste peuplé de robots. Un titre très sympathique qui n'est pour l'instant disponible que sur PC, PS4 et PlayStation 5, mais il pourrait prochainement débarquer sur de nouvelles plateformes.

L'Entertainment Software Rating Board, ou ESRB, attribue pour rappel des notes aux jeux vidéos afin de valider leur distribution dans la région d'Amérique Nord, et justement, il vient de lister dans sa base de données Stray sur Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre écope évidemment d'un Everyone 10+, comme sur PC et PlayStation. Le titre était pour rappel sorti en juillet 2022 et pourrait ainsi arriver sur Xbox un an après.

BlueTwelve Studio et Annapurna Interactive, éditeur du jeu, n'ont pour l'instant pas commenté l'information, il ne reste plus qu'à patienter pour savoir si Stray va réellement débarquer sur Xbox. Pour rappel, Microsoft organise un Xbox Games Showcase le 11 juin prochain, ce serait le bon moment pour officialiser ce portage. Si vous avez une PS5, vous pouvez retrouver Stray à 29,99 € sur Amazon.

