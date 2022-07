Stray : les (excellentes) notes de la presse anglophone

Il était difficile de savoir à quoi s'attendre avec Stray, premier jeu des Montpelliérains de BlueTwelve Studio. Ennuyant simulateur de vie avec un chat jouable, ou aventure inventive dans un monde futuriste ? Nous avons désormais la réponse avec les premiers retours de la presse spécialisée.

Réjouissez-vous, Stray est une réussite pour beaucoup ! Il affiche actuellement une très belle moyenne de 84/100 sur Metacritic grâce aux premières notes des journalistes, tous séduits par ses qualités techniques malgré son approche indé. Son mélange de passages d'exploration libres divertissants avec des séquences d'énigmes et de réflexion astucieuses, utilisant un gameplay souvent original, le tout ficelé dans un univers prenant et une histoire captivante, fait de lui une pépite à surveiller pour tous les fans de productions indépendantes. Et si la durée de vie de l'expérience avoisine les 4-5 heures, elle se montre apparemment originale en tout point, tellement que certains auraient aimé en avoir plus. De rares joueurs lui reprochent en revanche son côté touche-à-tout, qui l'empêcherait de proposer davantage de systèmes de jeu de qualité.

Stray sera disponible ce 19 juillet sur PC via Steam, PS4 et PS5, et sera compris dès son lancement dans l'abonnement PlayStation Plus Extra à 13,99 € par mois ou 99,99 € par an.

Lire aussi : Stray : éditions physiques en précommande, coffret vinyles et sac de transport pour vrais chats