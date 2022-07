Stray : éditions physiques en précommande, coffret vinyles et sac de transport pour vrais chats

Source: Just for Games et iam8bit

Stray promet d'être le petit jeu rafraîchissant de l'été, le titre de BlueTwelve et Annapurna Interactive arrivera la semaine prochaine sur PlayStation 4, PS5 et PC et mettra en scène un adorable chat voulant rentrer chez lui, dans une ville futuriste. Le titre sortira donc dans deux petits jours sur les boutiques en ligne, mais des éditions physiques sont prévues.

Les studios se sont associés à iam8bit, Skybound Games et Just for Games pour éditer et distribuer une édition physique standard de Stray sur PlayStation 5, sa date de sortie est fixée au 20 septembre prochain. Nous retrouvons le jeu sur un disque ainsi que six cartes arborant des artworks, déjà disponible en précommande contre 39,99 € à la Fnac.

En plus de cela, iam8bit propose sur sa boutique officielle une édition exclusive de Stray avec le jeu dans un fourreau spécial et les cartes illustrées, mais aussi un patch chenille avec le logo du jeu et un poster affichant la première image du teaser. C'est à retrouver contre 44,99 $ sur le site d'iam8bit, mais il faudra patienter jusqu'au quatrième trimestre 2022 pour mettre la main sur cette édition premium.

iam8bit est également connu pour produire des vinyles, et il propose la bande originale de Stray composée par Yann Van Der Cruyssen sur deux disques noirs de 180 g, avec un emballage mettant en avant la pochette créée par Fernando Correra et un coffre avec des embellissements en aluminium. Un code de téléchargement de la bande originale numérique (via Steam) est même inclus, comptez 41,99 $ chez iam8bit, pour une expédition prévue au premier trimestre 2023.

Enfin, comme Stray met en scène un chat, Your Cat Backpack a conçu un sac à dos pour transporter votre félin en partenariat avec les studios. Un modèle Fat Cat capable d'accueillir un animal jusqu'à 11 kg (ou n'importe quoi d'autre) avec des couleurs néon et charbon de bois inspirées de l'univers futuriste du jeu. C'est en précommande chez Your Cat Backpack, contre 195 € tout de même, mais le partenariat a le mérite d'être original !

La date de sortie de Stray est fixée au 19 juillet 2022 en version numérique sur PC, PS4 et PS5. Si vous ne comptez pas attendre l'arrivée des versions physiques, vous pouvez le réserver grâce à des cartes PSN prépayées sur Amazon.