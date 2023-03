Yakuza: Like a Dragon, la bande originale arrive en vinyles colorés et en coffret 5LP

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studios se sont associés à Laced Records pour produire la bande originale de Yakuza: Like a Dragon en deux éditions vinyles. Le titre, qui a marqué un tournant dans la franchise avec ses combats au tour par tour, bénéficiera ainsi d'une édition double vinyle colorés et d'une édition avec cinq disques noirs.

Par chez nous, c'est Just for Games qui distribuera ces éditions de la bande originale de Yakuza: Like a Dragon, il rajoute :

Les murmures du monde souterrain nous ont dit de donner à la musique de Yakuza: Like a Dragon (Ryū ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue) le traitement vinyle, et nous avons l'honneur de vous présenter ce double LP de luxe. Toute la musique a été spécialement mastérisée et sera pressée sur un vinyle épais de couleur unie.

Yakuza: Like a Dragon, la bande originale EDM et rock du jeu, a donné lieu à des moments musicaux forts : peu de thèmes de combats de boss sont aussi intenses que le banger dubstep « War Maker » (alias « Cold-Blooded »), lorsque votre équipe disparate peut enfin affronter Mabuchi ; ou que « Receive You The Hyperactive », lorsque Majima dévale les escaliers avec Saejima à ses trousses.

Ce double LP de sélection propose ces titres et bien d'autres encore, dont les favoris du karaoké « Yume Mita Sugata E », « Akuma no Jigokunabe » et « Harukaze », ainsi que « Rolling Eyes Fall Down the Dragon Wall » (alias « Receive You Ver.7 »).

Pour ceux qui en veulent toujours plus, Yakuza: Like a Dragon (Deluxe Boxset) 5LP est la célébration ultime du jeu, reprenant la bande-son complète sur 5 vinyles ! Il a fallu toute une famille de talents pour produire l’OST, sous la houlette des piliers de RGG Studio Hidenori Shoji et Chihiro Aoki. Parmi les autres contributeurs, citons Hyd Lunch (Yasuyuki Matsuzaki & Hiroaki Watanabe), Yuri Fukuda, 83key (Shunsuke Yasaki) et ZENTA. Les chansons karaoké ont été créées par Shoji-san, Fukuda-san, Kiyo et ZENTA, avec des paroles de Ryosuke Horii et des voix de Kazuhiro Nakaya, Nobuhiko Okamoto et Sumire Uesaka (sous les noms d’Ichiban, Zhao et Saeko, respectivement).