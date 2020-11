Yakuza: Like a Dragon, Ichiban Kasuga fait parler ses poings dans la bande-annonce de lancement

Yakuza: Like a Dragon compte bien marquer un tournant dans la franchise de Ryu Ga Gotoku Studios et SEGA, il ne met plus en scène Kazuma Kiryu, mais bien Ichiban Kasuga, et cela change un tas de choses, que ce soit en termes de narration ou surtout du côté du gameplay, avec des combats au tour par tour cette fois. Et il débarque aujourd'hui, place à la bande-annonce de lancement :

Yakuza: Like a Dragon nous emmène donc à Yokohama, au Japon et le titre a droit à des voix japonaises et anglaises avec des acteurs de renoms comme George Takei, Kaiji Tang, Elizabeth Maxwell ou encore Andrew Morgado. Le jeu n'oublie pas le côté décalé de la franchise, avec tout un tas d'activités à faire en ville comme du karting, du baseball, du karaoké ou des jeux d'arcade. La bande-annonce de lancement met également en avant la musique Here Comes the Hotstepper de Ini Kamoze.

Yakuza: Like a Dragon est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X et S, il faudra cependant attendre le 2 mars 2021 pour mettre les mains sur la version PS5, avec une mise à jour gratuite. Vous pouvez retrouver le jeu en Ichi Edition à 54,99 € sur Amazon.fr.