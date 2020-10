Yakuza: Like a Dragon, une quête dantesque ponctuée d'une myriade de mini-jeux dans un trailer inédit

Avec Yakuza: Like a Dragon, terminé Kazuma Kiryu, place à Ichiban Kasuga, qui voit la vie comme un jeu de rôle, ce qui se traduira notamment par la possibilité de combattre au tour par tour en utilisant des jobs assez particuliers en lien avec le monde réel. Et comme dans tout bon jeu Yakuza qui se respecte, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studios ont prévu tout un tas de mini-jeux pour nous occuper entre deux affaires plus sérieuses.

Nous avions déjà pu voir du gameplay de certaines activités annexes, et c'est avec une nouvelle bande-annonce intitulée The Quest Begins (La quête commence en français) que nous avons l'occasion d'en revoir en action et en images, en plus d'avoir un aperçu du scénario. Ichiban sait en effet tout faire, entre jouer de la guitare et chanter au karaoké, viser juste aux fléchettes, parcourir les rues à bord d'un kart tel Mario, frapper quelques balles de golf ou de baseball, se faire plaisir avec Virtua Fighter 2 sur une borne d'arcade (SEGA évidemment), aller regarder un film en évitant les distractions et prendre part à bien d'autres délires typiquement japonais.

Et comme vous pouvez le constater, pour la première fois, les chansons du karaoké seront traduites en anglais, voici d'ailleurs leur liste :

Baka Mitai (I've Been a Fool) ;

Hell Stew ;

Like a Butterfly ;

Machine Gun Kiss ;

Spring Breeze ;

The Future I Dreamed Of.

La date de sortie de Yakuza: Like a Dragon est fixée au 10 novembre 2020 sur PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, avant de bénéficier d'une version PS5 dédiée le 2 mars 2021.