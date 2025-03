Split Fiction : les tests sont là, d'excellentes notes de la part de la presse anglophone !

C'est demain que sortira officiellement Split Fiction, le nouveau jeu de Hazelight Studios, surtout connu pour It Takes Two. Le jeu coopératif avec des adultes transformés en poupées et réalisé par Josef Fares avait remporté le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2021, Split Fiction sera-t-il à la hauteur ?

La presse anglophone a déjà testé le jeu et les notes sont excellentes ! Les testeurs ont adoré le gameplay, les différentes mécaniques qui se renouvellent au fil du jeu, le level design, les références à d'autres jeux et les thèmes abordés, même si le scénario manque souvent d'émotions, tandis que la caméra fait parfois des siennes.

La date de sortie de Split Fiction est fixée au 6 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez l'acheter à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac, une seule copie suffit pour y jouer à deux grâce au Pass ami.