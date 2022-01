Légendes Pokémon : Arceus, les notes de la presse anglophone (et elles sont excellentes)

Cela faisait des années que les fans de Pokémon attendaient de voir les codes de la série changer, et ni les remakes ni les derniers volets ni même Pokémon: Let's Go n'ont réussi à surprendre. La pression était donc lourde sur les épaules de Légendes Pokémon : Arceus, dont la date de sortie est calée au 28 janvier 2022 sur Switch.

Les premières notes des journalistes anglophones viennent de tomber et... elles sont très bonnes ! La moyenne tourne ainsi actuellement autour de 85/100 sur Metacritic. Tout le monde salue cette nouvelle direction prise côté gameplay, tout en respectant les grands principes de la licence. Il parvient à recentrer le concept autour de la chasse aux créatures, plus satisfaisante et pure que jamais, et parsemée de bonnes idées un peu partout. Sa direction artistique travaillée et sa bande-son subliment un univers qui ne manque malheureusement pas de faiblesses techniques, vite oubliées. Plusieurs rédactions le décrivent tout simplement comme le meilleur jeu Pokémon depuis de nombreuses années.



