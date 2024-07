Street Fighter 6 : Terry Bogard vient exciter la foule pour sa première bande-annonce

À la suite du lancement d'Akuma en mai, Capcom n'a pas perdu de temps en dévoilant durant le Summer Game Fest Live 2024 un trailer animé mettant en scène les combattants en DLC de l'Année 2 de Street Fighter 6. Depuis, M. Bison est d'ores et déjà revenu d'entre les morts. Forcément, l'éditeur ne pouvait pas être présent à l'EVO 2024 et ne rien montrer au public, alors il a diffusé une première bande-annonce pour le prochain personnage jouable, fruit d'une collaboration avec SNK, le seul et unique Terry Bogard !

Pas attendu avant cet automne, donc sans doute vers la fin septembre ou le mois d'octobre, Terry sera donc un résident VIP du Pao Pao Café, lieu classique des jeux SNK situé à South Town, où il enchaîne les combats face aux clients. Le Loup affamé que nous retrouverons l'an prochain dans Fatal Fury: City of the Wolves nous montre ici qu'il n'a rien perdu de son style acrobatique en plus de décocher un Burn Knuckle.

Vous remarquerez que les PNJ font référence à d'autres combattants de son univers, à savoir Joe Higashi pour l'homme au bandeau, Blue Mary pour la femme se tenant prêt de lui et Andy Bogard pour celui un peu caché derrière. De là à y voir de futurs éléments cosmétiques qui seront disponibles en jeu, il n'y a qu'un pas. Quant à son opposant, il ressemble à Lao de Fatal Fury: First Contact, jusqu'au fait d'avoir un tatouage sur l'épaule droite. Pour du gameplay, il faudra toutefois repasser.

