Subnautica 2 arrive sans réalité virtuelle officielle, les profondeurs devront attendre

Subnautica 2 arrive en accès anticipé le 14 mai 2026, mais les joueurs qui espéraient replonger dans les abysses avec un casque devront patienter, voire se tourner vers des solutions non officielles. Selon Road to VR, Unknown Worlds ne prévoit aucun support en réalité virtuelle pour le lancement du jeu, une position déjà évoquée dans une FAQ de 2024 où le studio estimait cette compatibilité peu probable. Le producteur créatif Scott MacDonald a depuis confirmé que l’équipe appréciait la réalité virtuelle, mais qu’elle ne travaillait pas actuellement sur cette fonctionnalité.

Ce choix peut surprendre, car le premier Subnautica avait justement tenté l’expérience dès son accès anticipé. Le jeu avait même reçu une compatibilité rudimentaire avec l’Oculus Rift DK2 peu après son lancement initial, avant d’accompagner l’arrivée du premier casque grand public d’Oculus en 2016. Cette version avait laissé un souvenir fort à certains joueurs, tant l’exploration sous-marine se prêtait naturellement à l’immersion à 360 degrés. Mais cette intégration restait très loin d’une vraie conception native, avec une interface peu adaptée, un support des contrôleurs limité et des performances parfois instables.





Pour Subnautica 2, le studio semble donc privilégier les fondations du jeu principal. Cette suite doit introduire un nouveau monde extraterrestre, de nouvelles créatures, de la construction de bases, de l’exploration et surtout une coopération jusqu’à quatre joueurs. Cette dernière nouveauté change aussi l’équation technique. Adapter un jeu solo à la réalité virtuelle représente déjà un chantier conséquent, mais le faire avec du multijoueur implique aussi de gérer la synchronisation des mouvements de tête, des mains, des animations et des interactions entre plusieurs joueurs. Dans ce contexte, l’absence de support officiel au lancement paraît moins étonnante, même si elle reste frustrante pour les amateurs d’expériences immersives.

L’autre élément important vient du moteur utilisé. Subnautica 2 repose sur l’Unreal Engine 5, ce qui laisse une porte ouverte au modding PC. Des outils comme UEVR de Praydog permettent déjà d’injecter une compatibilité en réalité virtuelle dans certains jeux conçus avec ce moteur. Cela ne garantit pas une expérience confortable ni parfaitement jouable, mais cela pourrait devenir la meilleure option pour les joueurs les plus motivés. Une version bricolée par la communauté ne remplacera toutefois pas un vrai support pensé par les développeurs, notamment pour l’interface, le confort et la lisibilité des environnements.

L’accès anticipé laisse malgré tout une marge d’évolution. Unknown Worlds prévoit de faire grandir Subnautica 2 sur plusieurs années, avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, des objets à fabriquer, des fonctionnalités supplémentaires et des éléments narratifs ajoutés progressivement. Road to VR rappelle que la version 1.0 pourrait ne pas arriver avant deux à trois ans. Rien n’interdit donc au studio de revoir sa position plus tard, mais rien ne permet non plus d’affirmer que cette compatibilité fera partie de la feuille de route. À ce stade, la réalité virtuelle doit être considérée comme une possibilité lointaine, pas comme une promesse.





Cette absence laisse forcément un goût d’occasion manquée. Subnautica fait partie de ces licences dont l’univers semble naturellement taillé pour un casque, entre vertige des profondeurs, créatures géantes, exploration silencieuse et sentiment d’isolement. Mais l’expérience du premier épisode a aussi montré qu’un simple mode immersif ne suffit pas. Pour convaincre aujourd’hui, il faudrait une vraie adaptation, avec une interface repensée, des interactions solides, un confort maîtrisé et des performances stables. Pour le lancement de Subnautica 2, il faudra donc plonger sur écran classique, en attendant de voir si la communauté ou le studio finira par ouvrir une voie vers les profondeurs en casque.