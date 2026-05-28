Insider Gaming Showcase, voici les 55 jeux présentés pendant la conférence

Insider Gaming Showcase, les 55 jeux présentés lors d’une conférence tournée vers les découvertes

Le premier Insider Gaming Showcase avait une promesse claire, mettre en avant une sélection très large de jeux encore en quête de visibilité, avec 55 titres au programme et 12 World Premieres. Cette première édition a surtout servi de vitrine à des projets indépendants, AA ou encore en recherche de soutien, dans un format rapide pensé pour aller droit aux annonces.

Le Insider Gaming Showcase a réuni 55 jeux, dont 12 World Premieres, avec un objectif assumé, donner de la lumière à des projets qui cherchent encore leur public, leurs wishlists, leur financement ou leur éditeur.

Contrairement aux grandes conférences estivales, souvent centrées sur les licences déjà installées, cette présentation misait davantage sur la découverte. Les bandes-annonces se sont enchaînées à un rythme soutenu, avec des propositions très variées, parfois déjà disponibles, parfois accompagnées d’une démo, d’un accès anticipé ou d’un simple appel à l’ajout en wishlist. Le résultat donne une photographie intéressante d’une scène créative qui cherche à se faire une place entre les grands rendez-vous du calendrier.





Tous les jeux présentés ne se trouvaient pas au même niveau de finition, ce qui rendait la sélection forcément inégale. Certains projets ont immédiatement attiré l’attention par leur direction artistique, leur concept ou leur genre, tandis que d’autres semblaient encore devoir clarifier leur proposition. Ce type de showcase assume justement cette part d’exploration, avec des titres à surveiller, des curiosités et quelques productions qui pourraient gagner en visibilité dans les prochains mois.

Parmi les jeux à retenir, Toypunk a ouvert la présentation avec une proposition nerveuse disponible sur Steam, tandis que Hounded a confirmé son statut de curiosité narrative avec son aventure centrée sur un Border Collie à la recherche de son maître disparu. AGX s’est aussi distingué avec son approche très proche des courses futuristes façon WipEout, alors que Eclipse Invasion of Darkness s’inscrit dans une veine action RPG qui évoque clairement l’école Diablo. Plusieurs titres ont donc rapidement donné envie de vérifier leur page, leur démo ou leur évolution à venir.

La conférence a également mis en avant plusieurs World Premieres, dont Cubex, Alea, Deep Dive, Project Elipse, Paddler, Ward 107 Silence, Malice in Wonderland, The Stinky Adventures of Ding Ding, Eggstinct et BASSAI-DAI. Ces annonces restent encore à suivre avec prudence, car certaines semblent très tôt dans leur cycle de développement, mais elles donnent une idée assez précise de l’ambition de cette première édition.

Quelques titres méritent déjà une attention particulière selon les goûts. Deka Duck a marqué des points avec son côté platformer et sa démo disponible, Pets in Mechs a laissé une impression très positive, tandis que Roller Girls, Smash’n Grab, Heroite, Zoominoes, Dicetris, ValorBorn, Grimps, Everything is Gun, End of Ember, Terminal War, Malice in Wonderland, Hawthorn et Project Madras peuvent rejoindre les wishlists des joueurs curieux. Le showcase a ainsi rempli son rôle principal, pousser à repérer des noms qui seraient probablement passés sous les radars sans ce type de mise en avant.

Voici la liste des 55 jeux présentés, dans leur ordre d’apparition. Toypunk Hounded Azur Cubex MeowStery Wisp AGX Eclipse Invasion of Darkness Where the Chips Fall Universe Alea Deep Dive Mithra Cursed Blood Becoming Pablo Smash’n Grab Take That Mainstage Roller Girls My Pet Hooligan Brimvahl Crown Project Elipse Deka Duck Pets in Mechs Project Mourning Reign Unga Land Heroite Zoominoes Dicetris Good News Trick ShotterZ Paddler Ward 107 Silence Malice in Wonderland ValorBorn Monster Mercs Grimps RustHaven Don’t Lose Aggro Everything is Gun End of Ember Blind Descent Terminal War Combo Devils The Stinky Adventures of Ding Ding Etre CRETE Brave New Wonders Hope in the City ZeroSpace Island of Winds Waters of Ragnarök Eggstinct Hawthorn Project Madras Lunar Strike BASSAI-DAI

Cette liste montre bien la nature hybride de l’événement. Certains jeux visent clairement une sortie prochaine, d’autres cherchent d’abord à grossir leur communauté, à attirer des wishlists ou à préparer une campagne de financement. Le Insider Gaming Showcase ne cherchait donc pas à impressionner par la puissance de ses licences, mais plutôt à créer un espace de visibilité pour des projets qui ont besoin d’un premier vrai coup de projecteur.





Pour les joueurs qui aiment suivre les productions avant leur arrivée dans les grandes vitrines médiatiques, cette première édition mérite donc un coup d’œil. Le tri sera nécessaire, car tous les projets ne parleront pas à tout le monde, mais plusieurs noms donnent déjà envie d’en savoir plus, de tester une démo ou d’ajouter une page Steam en wishlist. Dans cette logique, l’événement atteint son objectif, faire émerger des jeux et donner envie de surveiller leur évolution.