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Insider Gaming 55 jeux la liste

Insider Gaming Showcase, voici les 55 jeux présentés pendant la conférence

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Le premier Insider Gaming Showcase a aligné 55 jeux, dont 12 World Premieres, dans une conférence pensée pour les découvertes. Entre démos, accès anticipés, wishlists et projets à surveiller, plusieurs titres méritent déjà un coup d’œil.

Insider Gaming Showcase, les 55 jeux présentés lors d’une conférence tournée vers les découvertes

Le premier Insider Gaming Showcase avait une promesse claire, mettre en avant une sélection très large de jeux encore en quête de visibilité, avec 55 titres au programme et 12 World Premieres. Cette première édition a surtout servi de vitrine à des projets indépendants, AA ou encore en recherche de soutien, dans un format rapide pensé pour aller droit aux annonces.

Le Insider Gaming Showcase a réuni 55 jeux, dont 12 World Premieres, avec un objectif assumé, donner de la lumière à des projets qui cherchent encore leur public, leurs wishlists, leur financement ou leur éditeur.

Contrairement aux grandes conférences estivales, souvent centrées sur les licences déjà installées, cette présentation misait davantage sur la découverte. Les bandes-annonces se sont enchaînées à un rythme soutenu, avec des propositions très variées, parfois déjà disponibles, parfois accompagnées d’une démo, d’un accès anticipé ou d’un simple appel à l’ajout en wishlist. Le résultat donne une photographie intéressante d’une scène créative qui cherche à se faire une place entre les grands rendez-vous du calendrier.

Insider gaming showcase

Tous les jeux présentés ne se trouvaient pas au même niveau de finition, ce qui rendait la sélection forcément inégale. Certains projets ont immédiatement attiré l’attention par leur direction artistique, leur concept ou leur genre, tandis que d’autres semblaient encore devoir clarifier leur proposition. Ce type de showcase assume justement cette part d’exploration, avec des titres à surveiller, des curiosités et quelques productions qui pourraient gagner en visibilité dans les prochains mois.

Parmi les jeux à retenir, Toypunk a ouvert la présentation avec une proposition nerveuse disponible sur Steam, tandis que Hounded a confirmé son statut de curiosité narrative avec son aventure centrée sur un Border Collie à la recherche de son maître disparu. AGX s’est aussi distingué avec son approche très proche des courses futuristes façon WipEout, alors que Eclipse Invasion of Darkness s’inscrit dans une veine action RPG qui évoque clairement l’école Diablo. Plusieurs titres ont donc rapidement donné envie de vérifier leur page, leur démo ou leur évolution à venir.

La conférence a également mis en avant plusieurs World Premieres, dont Cubex, Alea, Deep Dive, Project Elipse, Paddler, Ward 107 Silence, Malice in Wonderland, The Stinky Adventures of Ding Ding, Eggstinct et BASSAI-DAI. Ces annonces restent encore à suivre avec prudence, car certaines semblent très tôt dans leur cycle de développement, mais elles donnent une idée assez précise de l’ambition de cette première édition.

Quelques titres méritent déjà une attention particulière selon les goûts. Deka Duck a marqué des points avec son côté platformer et sa démo disponible, Pets in Mechs a laissé une impression très positive, tandis que Roller Girls, Smash’n Grab, Heroite, Zoominoes, Dicetris, ValorBorn, Grimps, Everything is Gun, End of Ember, Terminal War, Malice in Wonderland, Hawthorn et Project Madras peuvent rejoindre les wishlists des joueurs curieux. Le showcase a ainsi rempli son rôle principal, pousser à repérer des noms qui seraient probablement passés sous les radars sans ce type de mise en avant.

Voici la liste des 55 jeux présentés, dans leur ordre d’apparition.

  1. Toypunk

  2. Hounded

  3. Azur

  4. Cubex

  5. MeowStery Wisp

  6. AGX

  7. Eclipse Invasion of Darkness

  8. Where the Chips Fall

  9. Universe

  10. Alea

  11. Deep Dive

  12. Mithra

  13. Cursed Blood

  14. Becoming Pablo

  15. Smash’n Grab

  16. Take That Mainstage

  17. Roller Girls

  18. My Pet Hooligan

  19. Brimvahl Crown

  20. Project Elipse

  21. Deka Duck

  22. Pets in Mechs

  23. Project Mourning Reign

  24. Unga Land

  25. Heroite

  26. Zoominoes

  27. Dicetris

  28. Good News

  29. Trick ShotterZ

  30. Paddler

  31. Ward 107 Silence

  32. Malice in Wonderland

  33. ValorBorn

  34. Monster Mercs

  35. Grimps

  36. RustHaven

  37. Don’t Lose Aggro

  38. Everything is Gun

  39. End of Ember

  40. Blind Descent

  41. Terminal War

  42. Combo Devils

  43. The Stinky Adventures of Ding Ding

  44. Etre

  45. CRETE

  46. Brave New Wonders

  47. Hope in the City

  48. ZeroSpace

  49. Island of Winds

  50. Waters of Ragnarök

  51. Eggstinct

  52. Hawthorn

  53. Project Madras

  54. Lunar Strike

  55. BASSAI-DAI

Cette liste montre bien la nature hybride de l’événement. Certains jeux visent clairement une sortie prochaine, d’autres cherchent d’abord à grossir leur communauté, à attirer des wishlists ou à préparer une campagne de financement. Le Insider Gaming Showcase ne cherchait donc pas à impressionner par la puissance de ses licences, mais plutôt à créer un espace de visibilité pour des projets qui ont besoin d’un premier vrai coup de projecteur.


Pour les joueurs qui aiment suivre les productions avant leur arrivée dans les grandes vitrines médiatiques, cette première édition mérite donc un coup d’œil. Le tri sera nécessaire, car tous les projets ne parleront pas à tout le monde, mais plusieurs noms donnent déjà envie d’en savoir plus, de tester une démo ou d’ajouter une page Steam en wishlist. Dans cette logique, l’événement atteint son objectif, faire émerger des jeux et donner envie de surveiller leur évolution.

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
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