Suicide Squad: Kill the Justice League, vidéo avec Harley Quinn et bonne nouvelle pour les joueurs impatients

Les choses s'accélèrent pour Suicide Squad: Kill the Justice League, qui arrivera en début d'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Le jeu d'action et de tir à la troisième personne coopératif et live service s'est récemment offert une longue vidéo de gameplay pleine d'informations, mais les studios en ont encore sous le coude.

Warner Bros. Games et Rocksteady viennent en effet de dévoiler une nouvelle bande-annonce, très courte et entièrement dédiée au personnage de Harley Quinn. Elle sera pour rappel jouable aux côtés de Captain Boomberang, Deadshot et King Shark, avec des capacités axées sur l'utilisation des armes à feu et des gadgets de Batman, sans oublier un tas d'acrobaties.

Si Suicide Squad: Kill the Justice League, bonne nouvelle, vous n'aurez peut-être pas à attendre début février pour mettre les mains dessus. Les développeurs vont organiser une alpha fermée du 30 novembre au 4 décembre prochain, sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series X|S. Les joueurs qui y auront accès pourront découvrir une version qui n'est pas représentative du jeu final, et n'incluant qu'une petite partie de la campagne, mais c'est mieux que rien. Pour participer à cette phase de test, il suffit de s'inscrire sur le site officiel du jeu et de croiser les doigts pour être sélectionné.

La date de sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League est fixée au 2 décembre 2024, vous pouvez le précommander à 79,99 € sur Amazon et la Fnac.