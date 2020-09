Super Mario 3D All-Stars : les Joy-Con obligatoires pour jouer à Super Mario Galaxy sur Switch Lite ? Nintendo fait le point

Après des mois de rumeurs, Super Mario 3D All-Stars a été confirmé hier avec une bande-annonce et une date de sortie proche, le 18 septembre 2020. Le jeu a la particularité de bénéficier d'une production physique limitée et d'avoir déjà prévu de quitter le Nintendo eShop le 31 mars 2021, ce qui va forcément lui assurer un départ canon du côté des ventes.



Mais quelques points restaient à éclaircir sur la compilation Switch regroupant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Une ligne du site officiel a légèrement inquiété les possesseurs de Switch Lite, alors qu'elle laissait penser que des Joy-Con détachables étaient nécessaires pour tout ou partie de Super Mario Galaxy.

Sur Nintendo Switch Lite, vous devez disposer d'une paire de manettes Joy-Con pour profiter des fonctionnalités liées aux Joy-Con et l'utilisation du support de recharge Nintendo Switch inclinable est recommandée.

Défiez la gravité et élancez-vous de planète en planète grâce aux commandes par mouvements optionnelles, ou passez un Joy-Con à un ami pour vivre cette aventure en duo ! [...]

L'épisode Wii obligera-t-il d'avoir des accessoires dotés de reconnaissance de mouvement pour être joué sur Switch ? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas, comme Nintendo l'a confirmé à Polygon.

Super Mario Galaxy est compatible avec le mode TV, Sur Table et Portable. En modes TV et Sur Table, la reconnaissance de mouvements est obligatoire pour pointer des éléments. En mode Portable, il est possible de pointer des éléments avec l'écran tactile.