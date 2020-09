Super Mario 3D All-Stars : les résolutions en mode TV et Portable dévoilées pour les 3 portages Switch

Nintendo prend le pari de nous faire traverser les âges avec Super Mario 3D All-Stars, un épisode regroupant trois générations de jeux vidéo avec des versions aux graphismes affinés de Super Mario 64, paru sur Nintendo 64, Super Mario Sunshine, classique de la GameCube, et Super Mario Galaxy, un immanquable de la Wii. Et forcément, le lifting et les qualités techniques ne seront pas les mêmes pour tous.

Nintendo a confirmés les résolutions dont profiteront les 3 titres, et elles varieront selon les époques. Super Mario Galaxy pourra être affiché en haute définition (mais à priori pas sur toutes ses scènes), tandis que Super Mario 64 et ses gros pixels se contenteront d'un 960x720 en Mode Portable comme en Mode TV.

Super Mario 64 Mode TV : 960x720

Mode Portable : 960x720 Super Mario Sunshine Mode TV : 1920x1080

Mode Portable : 1280x720 Super Mario Galaxy Mode TV : jusqu'à 1920x1080

Mode Portable : jusqu'à 1280x720

Vous savez désormais que vous allez devoir préparer vos mirettes pour replonger dans l'épisode le plus ancien. Faites vites, la date de sortie de Super Mario 3D All-Stars, c'est pour le 18 septembre sur Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire physique pour 69,99 € chez Amazon.

