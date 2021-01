Super Mario 3D World + Bowser's Fury, une nouveauté bienvenue pour les fans de multijoueur et de Toad

L'une des forces de Super Mario 3D World sur Wii U était qu'une grande partie de l'aventure était jouable en multijoueur en incarnant Mario, Luigi, Toad et Peach. Cela se retrouvera bien évidemment dans Super Mario 3D World + Bowser's Fury, servi avec une aventure jouable avec Bowser Jr. en prime.

Le saviez-vous ? #SuperMario3DWorld est le premier jeu où il était possible de contrôler le capitaine Toad dans ses propres aventures ! (Re)découvrez-les à 4 en coop dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. pic.twitter.com/LZAJvFZ7Ku — Super Mario France (@SuperMario_FRA) January 20, 2021

Histoire de rendre l'expérience encore plus tournée vers le multijoueur, Nintendo a décidé d'apporter un changement très appréciable à Super Mario 3D World. Les niveaux annexes avec Toad étaient exclusivement jouables en solo sur l'original, mais sur Switch, ils deviendront accessibles à jusqu'à 4 joueurs en même temps ! Et là où Captain Toad: Treasure Tracker nous proposait d'incarner Toad et Toadette, nous incarnerons ici une brigade de garçons champignons pour remplir ces défis revisités. Ainsi, nous n'aurons plus à lâcher la manette lors d'une partie à plusieurs et pourrons continuer à nous amuser ensemble à tout moment.

La date de sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, c'est le 12 février 2021, et vous pouvez précommander votre exemplaire à 45,49 € sur Amazon.fr.