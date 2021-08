Super Mario Bros. vendu deux millions de dollars, pour l'amour du jeu ou de l'argent ?

Depuis quelques années, les prix des vieux jeux vidéo explosent, mais ces dernières mois, c'est encore plus frappant. En un week-end de juillet, un exemplaire du premier The Legend of Zelda s'est vendu pour 870 000 $, rapidement battu par Super Mario 64 à 1 560 000 $, devenant le premier jeu vendu à plus d'un million de dollars.

Ce record impressionnant n'aura pas tenu longtemps, car cette semaine, c'est une copie de Super Mario Bros. sur NES qui a été vendue contre deux millions de dollars. Notée 9,8 par Wata et jugée dans un état « exceptionnel », la boîte est considérée comme l'une des mieux conservée au monde. Un objet rare, mais qui n'a pas été vendu aux enchères comme les autres jeux.

Non, le possesseur de ce Super Mario Bros. était Rally, une firme qui achète des produits physiques collector et qui invite les investisseurs à acheter des parts. Lorsque quelqu'un fait une offre de rachat, un vote est organisé entre les investisseurs, et si la vente est acceptée, c'est le profit assuré, d'autant que ce jeu précis avait été acheté 140 000 $ en avril 2020. Une manœuvre purement mercantile loin de la passion du jeu vidéo, et du côté de l'acheteur de cette copie de Super Mario Bros., c'est le même son de cloche. La personne anonyme veut elle aussi faire du profit et effectue là un pari sur le marché du jeu vidéo, espérant donc que cet exemplaire se revendra encore plus cher dans les années à venir.

Pour rappel, une copie de Super Mario Bros. notée 9,4 avait été vendue en juillet 2020 à 114 000 dollars, ce qui était déjà un énorme record à l'époque, mais les choses ont vite évolué en un an. Vous pouvez sinon retrouver le jeu de Nintendo dans la Game & Watch Super Mario Bros. vendue 39,99 € sur Amazon.