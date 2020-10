Super Smash Bros. Ultimate : le gameplay de Steve et Alex de Minecraft pleinement présenté, un costume Mii de Travis Touchdown dévoilé

Après l'étonnante révélation de Steve et Alex, ainsi que le Zombie et l'Enderman, au roster de Super Smash Bros. Ultimate ce jeudi, nous avons pu suivre une présentation d'une quarantaine de minutes enregistrée en août pour découvrir le moveset de ce personnage si particulier et le contenu qui arrivera avec lui. Quand ça ? Eh bien, ce sera pour le mercredi 14 octobre en France.

Aussi bien Alex que Steve disposeront donc de deux variations de couleur chacun modifiant leur apparence, tandis que l'Enderman aura les bras bien plus fins que ceux du modèle de base et le Zombie ne craindra pas le soleil (ouf). L'univers de Minecraft sera respecté dans les moindres détails, à quelques entorses près, avec pour commencer des provocations comme manger de la viande ou dire bonjour. Contrairement aux autres personnages du jeu, ce nouvel arrivant ne pourra pas sauter bien haut, et devra donc utiliser des blocs pour atteindre les plateformes.

L'équipement du jeu se reflétera dans ses attaques avec tout d'abord les coups normaux à l'épée, même lors des déplacements, dont une attaque en remontant d'un rebord et un Smash tout droit venu de l'édition Java du jeu de Mojang, qui a aidé au développement. La hache permettra de jongler avec les adversaires, tandis que la pioche sera aussi bien utile pour des coups rapides et aériens, s'élancer vers l'avant, éjecter nos opposants ou bien creuser. Pour ? Oui, afin de récolter des ressources servant à crafter ces différents outils, qui auront une durabilité fixée selon la matière dans laquelle ils sont conçus (bois, pierre, fer, or et diamant), modifiant également leur vitesse d'attaque.

L'action de creuser (au sol ou sur les murs) remplira ainsi une barre située au-dessus de l'icône du personnage, le terrain influençant le type de matière première obtenue. Il faudra ensuite se rendre à l'établi, toujours situé à côté du point d'apparition et destructible, pour fabriquer ou réparer notre équipement (tout en même temps, tel le super jouet de Sakurai). Et si plusieurs joueurs utilisent Steve ou ses déclinaisons, nous pourrons même utiliser les autres établis. Les matériaux seront également utiles pour la création de blocs, mais ne pourront pas être stockés à l'infini et seront consommés en commençant par la rareté la plus faible.

Sinon, ce combattant disposera d'une attaque puissante au briquet, capable de stopper les projectiles, d'un Smash haut faisant apparaître un bloc de magma pour réaliser des combos dans les airs, un Smash bas balançant un saut de lave au sol, des projections avec un piston et une enclume, et une saisie via la canne à pêche, plaçant la victime dans une clôture. Mieux encore, il sera possible d'invoquer un wagonnet avec des rails en fer, ou en or avec de la redstone pour nous propulser, et utiliser des élytres pour s'envoler, cette dernière option ne consommant aucune ressource. La TNT nécessitera aussi de la redstone pour la mèche et toute une stratégie autour de la plaque de détonation pourra être mise en place afin d'expédier l'adversaire dans le décor. Quant au Smash final, il invoquera un piston géant propulsant la cible dans la Maison des Explosions, remplie de Creepers ! Ah, et si Kirby nous avale, il deviendra cubique.

Le stage Monde de Minecraft alternera entre plusieurs biomes (plaine, forêt de bouleau, savane, taïga, toundra enneigée et côte rocheuse), avec une ou deux plateformes apparaissant en détruisant des éléments du décor, voire des zombies la nuit. Dans tous les cas, les ressources à leur base seront toujours les mêmes à un endroit donné. Un Tableau des Esprits spécial sera de la partie, de même qu'une route inédite en mode Classique et 7 nouvelles musiques pour la plupart arrangées, aux sonorités variant selon le cycle jour-nuit. En revanche, ces dernières proviennent de Minecraft Earth et Dungeons, celles du jeu de base ne fonctionnant pas dans le contexte de SSBU.

En plus de ce Set de combattant 7 vendu 5,99 €, vous pourrez comme à chaque fois acheter des costumes Mii inédits à 0,80 € l'unité, la moitié provenant là encore de l'univers du titre de Mojang, tandis que le personnage principal de No More Heroes s'invite d'une certaine manière dans le roster de cette manière.

Creeper (boxeur)

Cochon (boxeur)

Armure en diamant (épéiste)

Gigalgamesh (épéiste) de The Tower of Druaga

Bomberman (boxeur)

Travis (épéiste) de No More Heroes

Super Smash Bros. Ultimate est disponible sur Amazon au prix de 51,49 €, tandis que son Fighters Pass Vol.2 est vendu 29,99 €.