Super Smash Bros. Ultimate : la mise à jour 10.0.0 est disponible, avec le défi de Sephiroth !

Après une annonce tonitruante aux Game Awards 2020, Sephiroth a eu droit à sa présentation en bonne et due forme ces dernières heures, et sera disponible pour tous d'ici quelques jours dans Super Smash Bros. Ultimate. Les plus impatients peuvent eux se frotter au personnage dans un défi limité dans le temps permettant de le débloquer prématurément, qui a été ajouté via la mise à jour 10.0.0, faisant suite à la 9.0.2 que nous n'avions pas évoquée en novembre et qui servait à corriger quelques soucis.

Voici concrètement ce qu'apporte cette nouvelle version du jeu :

La mise à jour la plus récente du logiciel est nécessaire pour profiter des fonctionnalités suivantes : Général Le mode « Le défi de Sephiroth » a été ajouté. Ce mode est disponible pour un temps limité. Notes : Vous pouvez jouer à ce mode si vous avez acheté le set de combattant Sephiroth ou le Fighters Pass Vol. 2. Battez Sephiroth pour le débloquer comme personnage jouable et avoir accès à son stage. Une fois la période de disponibilité de cet évènement terminée, le mode ne sera plus accessible, mais Sephiroth et son stage seront automatiquement débloqués pour tous les joueurs ayant acheté le set de combattant Séphiroth ou le Fighters Pass Vol. 2. Vous ne pouvez pas convertir en clip les vidéos de combat incluant du contenu téléchargeable que vous n'avez pas acheté (combattants, stages, musiques, costumes pour combattants Mii, etc.).

Divers problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Et comme d'habitude, faites attention aux soucis de compatibilité entre les versions :

La version la plus récente du logiciel est nécessaire pour jouer en ligne.

Le jeu en communication sans fil locale n'est pas compatible avec les versions 9.0.2 et antérieures. Pour combattre grâce à la communication sans fil locale, tous les participants doivent posséder la même version du logiciel.

Les vidéos de combat sauvegardées avec les versions 9.0.0 à 9.0.2 peuvent ne pas être compatibles avec la version la plus récente du logiciel. Les vidéos de combat sauvegardées avec les versions 8.1.0 et antérieures ne sont pas compatibles. Si vous souhaitez conserver vos vidéos sauvegardées, convertissez-les en clips avant d'installer la mise à jour (Coffre → Vidéos → Vidéos → Convertir en clip).

Si vous souhaitez en savoir plus sur Sephiroth, n'hésitez pas à jeter un œil à notre récapitulatif : Super Smash Bros. Ultimate : défi temporaire, date de sortie et présentation de Sephiroth, des costumes Mii FFVII et Geno dévoilés