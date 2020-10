Super Smash Bros. Ultimate : Steve et Alex de Minecraft annoncés au roster, une présentation pour en savoir plus déjà datée

En début d'année, Nintendo avait dévoilé Byleth de Fire Emblem: Three Houses, dernier personnage jouable du premier Fighters Pass de Super Smash Bros. Ultimate. Depuis, le rythme s'est un peu calmé, notamment en raison de la crise sanitaire mondiale. Pour autant, nous avons accueilli Min Min d'ARMS au mois de juin dans le Fighters Pass Vol.2. Il reste encore cinq combattants attendus avant le 31 décembre 2021, du moins si les plans restent inchangés, et la communauté était impatiente de découvrir le prochain.

Le prochain combattant DLC de #SmashBrosUltimate sera révélé demain à 16:00 ! La vidéo durera environ 3 minutes et sera suivie d'un court message du directeur Masahiro Sakurai.



Rendez-vous ici demain : https://t.co/lSIrzTFGPL pic.twitter.com/a21YH5cy7k — Nintendo France (@NintendoFrance) September 30, 2020

Bonne nouvelle, nous avons désormais rendez-vous ce jeudi 1er octobre pour une très courte présentation de 3 minutes seulement, bien loin de ce à quoi nous a habitués Masahiro Sakurai par le passé, qui lèvera le voile sur le prochain personnage en DLC. Le directeur du jeu communiquera ensuite brièvement, sans doute pour évoquer les difficultés de développement ou les raisons de cette diffusion écourtée. Vous pourrez suivre la révélation depuis la vidéo ci-dessous à 16h00 pile.

Mise à jour : la présentation en aura étonné plus d'un, car c'est bel et bien l'univers de Minecraft qui s'invitera dans le jeu de combat, avec comme représentants principaux Steve et Alex, mais aussi un Zombie et l'Enderman en apparences alternatives. Masahiro Sakurai a précisé que c'est Nintendo qui a effectué ce choix et lui a demandé si c'était réalisable. Une présentation détaillée aura lieu dès le 3 octobre à 16h30.

