Switch 2 : « Nintendo est en train de perdre son identité » selon un ancien responsable de Sony

La Switch 2 est au cœur de l'actualité, Nintendo a présenté sa nouvelle console de salon portable au début du mois, elle sortira en juin prochain. Une machine qui ne sera sans doute pas une révolution, le constructeur japonais n'a pas pris le risque de chambouler les habitudes des joueurs, à l'instar du menu, la Switch 2 sera simplement plus puissante et plus grande, l'accent est mis sur le GameChat. Et ça, c'est un peu une déception pour Shuhei Yoshida, ancien président des PlayStation Studios.

Dans une discussion avec Easy Allies, Shuhei Yoshida a dévoilé son avis sur la Switch 2 et il ne prend clairement pas de pincettes avec son ancien concurrent :

Pour moi, le message de Nintendo était un peu mitigé. D'une certaine manière, je pense que Nintendo est en train de perdre son identité. Pour moi, ils cherchent toujours à créer de nouvelles expériences, en combinant matériel et jeux pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais la Switch 2, comme nous l'avions tous anticipé, est une meilleure Switch, n'est-ce pas ? Elle a un écran plus grand, un processeur plus puissant, une résolution plus élevée, de la 4K, 120 fps. Ils ont même eu recours à un spécialiste du matériel pour débuter le Direct, comme le font d'autres plateformes, n'est-ce pas ? Et parce que c'est une meilleure Switch, le principe de base de la Switch 2 est : « Nous avons amélioré les choses », et c'est ce que d'autres entreprises font depuis toujours. Bien sûr, c'est une Switch plus puissante, donc c'est génial si vous jouez uniquement sur des consoles Nintendo, et c'est la première fois que vous pouvez jouer à des jeux incroyables comme Elden Ring. Mais pour nous, les joueurs passionnés qui possédons plusieurs consoles et jouons sur PlayStation, Xbox, PC, les jeux qu'ils ont présentés, surtout ceux de tiers – en théorie, c'est génial d'avoir tous ces jeux phares de l'industrie sur des consoles Nintendo – mais ce qu'ils ont montré, c'était genre… Oh...

Shuhei Yoshida ne cache pas sa déception et cela peut se comprendre. Nintendo a souvent voulu innover avec ses consoles, que ce soit avec le double écran de la DS, le motion gaming de la Wii ou le côté hybride de la Switch 1. La Switch 2 ne prend aucun risque, à l'instar d'une PlayStation ou Xbox simplement plus puissance que la génération précédente. Il faut dire que Nintendo a sans doute encore en travers de la gorge l'échec de la Wii U (13,5 millions de ventes, contre 101 millions pour la Wii), sa prochaine console sera donc une évolution plutôt qu'une révolution. VGC, qui relaye ces propos, rappelle au passage que les Joy-Con 2 pourront être utilisés comme une souris, ce qui devrait quand même permettre d'intéressantes innovations dans le gameplay. Si le hardware ne révolutionne pas grand-chose, le software peut encore le faire.

Comme le rappelle Shuhei Yoshida, la Switch 2 permettra de profiter d'un tas de jeux de la génération PS4/Xbox One, voire PS5/Xbox Series X|S, ce qui n'a pas grand intérêt pour les joueurs qui possèdent déjà ces consoles, si ce n'est l'aspect portable de la Switch 2. Cependant, la Switch 2, comme les autres consoles Nintendo, s'adresse à un public bien plus large que celui des hardcore gamers qui accumulent les machines. La Switch 1 compte plus de 150 millions d'exemplaires vendus, nombreux sont les joueurs à posséder uniquement cette machine, essentiellement pour profiter des exclusivités Nintendo, puis des jeux tiers par la suite.

La date de sortie de la Nintendo Switch 2 est fixée au 5 juin 2025

