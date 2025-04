Switch 2 : vous trouvez la console trop chère ? Doug Bowser vous invite à acheter une Switch 1

Lors de la présentation de la Switch 2, les joueurs ont apprécié de découvrir une console de salon portable plus puissante, avec déjà un bon paquet de jeux prévus. Malheureusement, à la fin de la présentation, le prix a été dévoilé : la Switch 2 coûtera 469,99 € en France, avec des jeux allant jusqu'à 89,99 € (pour Mario Kart World). Oui, c'est très cher, surtout à une époque où le pouvoir d'achat est en berne, et depuis la semaine dernière, Nintendo tente de calmer le jeu et de justifier ces prix élevés.

Bill Trinen, vice-président des produits et de l'expérience des joueurs chez Nintendo of America, s'est entretenu avec IGN sur de nombreux sujets, la question du prix a évidemment été abordée et le responsable de Nintendo tente de justifier le prix de Mario Kart World :

Eh bien, je dirais que ce n'est pas tant une question de stratégie tarifaire pour Mario Kart World, mais plutôt une question d'expérience, de contenu et de valeur. Mario Kart World, je pense surtout comme vous le voyez dans le Nintendo Direct, sans vouloir vous donner d'indices ou quoi que ce soit, mais j'ai lu votre article ce matin et je pense que vous aviez mentionné que vous n'aviez pas trouvé grand-chose à découvrir en vous promenant. Je vous conseille donc de regarder notre Mario Kart Direct pour voir ce que vous en pensez. Vous pourrez peut-être en savoir plus. Mais honnêtement, c'est un jeu tellement grand et vaste qu'il regorge de petites choses à découvrir. Et il reste encore d'autres secrets à découvrir, et je pense que lorsque les gens l'achèteront et y joueront, ils découvriront que c'est probablement l'expérience Mario Kart la plus riche qu'ils aient jamais vécue.

Mario Kart World devrait ainsi proposer un immense contenu, et donc une grande durée de vie, qui justifie selon Bill Trinen le prix. Idem pour la démo Nintendo Switch 2: Welcome Tour qui coûtera 9,99 $ et pour les Switch 2 Editions d'anciens titres. Oui, cela fait trembler le portefeuille pour GTA VI. Et concernant le prix de la console ? Eh bien Bill Trinen rajoute :

Je ne peux pas vraiment donner d'explications à ce sujet. Évidemment, le prix de tout augmente avec le temps, et j'aimerais personnellement que ce ne soit pas le cas. Mais je pense que chaque fois qu'on développe une nouvelle console avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles technologies, il y a des coûts associés. Donc, encore une fois, on regarde quelle est l'expérience sur Nintendo Switch ? Quelle est l'expérience sur Nintendo Switch 2 ? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'elle offre ? Et le coût des biens et autres éléments entre bien sûr en compte, mais nous essayons de trouver le prix juste et approprié pour un produit en fonction de cela.

Oui, tout augmente, même le prix des matériaux qui composent la console, bien que la puce NVIDIA embarquée reste mystérieuse. Cependant, en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, eh bien nombreux sont les joueurs à rester de marbre face au GameChat, ce n'est pas ce point qui va faire craquer les fans. De son côté, le président de Nintendo of America Doug Bowser s'est entretenu avec CBC, évoquant là encore la question du prix de la Switch 2.

En regardant la Nintendo Switch 2 et en pensant aux fonctionnalités dont j'ai parlé... nous pensons que le prix est approprié pour la valeur de la machine et l'expérience de jeu globale. Nous sommes conscients que certains joueurs ne peuvent pas se permettre le prix de la Switch 2. C'est pourquoi nous avons souhaité rendre les autres plateformes Switch accessibles, afin que chacun puisse découvrir notre univers de jeu, incarner ces personnages et découvrir la valeur ajoutée de chaque plateforme.

Vous trouvez la Switch 2 trop chère ? Pas de panique, Nintendo propose la Switch 1, avec des jeux jusqu'en 2026 au moins. Une déclaration assez lunaire, le président de Nintendo of America invite ici les joueurs à se tourner vers une console d'ancienne génération alors qu'il est censé faire la promotion de sa successeur. Des propos qui rappellent ceux de Don Mattrick qui déclarait, après l'annonce de la Xbox One avec une connexion obligatoire : « Nous avons un produit destiné aux gens qui n’ont pas accès à la moindre connexion Internet, son nom, c’est Xbox 360 ». Après coup, Microsoft a supprimé la connexion obligatoire et Don Mattrick s'est gentiment fait virer.

Comme si le prix annoncé la semaine dernière ne suffisait pas, Nintendo a annulé le lancement des précommandes de la Switch 2 aux États-Unis et au Canada, suite à l'annonce de droits de douane par Donald Trump. Si la console doit bien sortir le 5 juin prochain outre-Atlantique, le prix risque d'augmenter...

En France, la Nintendo Switch 2 coûte 469,99 €, les précommandes sont lancées et certains revendeurs affichent déjà des montants inférieurs, tant mieux pour nos porte-monnaie.