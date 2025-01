Switch : trois très bons jeux d'horreur annoncés sur la console de Nintendo

Alors que tout laisse à croire que Nintendo officialisera sa prochaine console cette semaine, Frictional Games fait une annonce pour... la Switch, vieille de bientôt huit ans. Le développeur indépendant s'est associé avec Abylight Studios afin de porter trois de ses jeux d'horreur sur la console de Nintendo.

SOMA, Amnesia: Rebirth et Amnesia: The Bunker vont ainsi être portés sur Nintendo Switch prochainement, les titres seront disponibles sur l'eShop et en éditions physiques à des prix encore inconnus, mais ce n'est pas tout. Abylight Studios va éditer et distribuer une édition physique d'Amnesia: Collection pour Nintendo Switch, elle regroupe pour rappel Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine For Pigs et Justine, un DLC pour le premier titre. Ces jeux sont déjà disponibles sur Switch en version dématérialisée sur l'eShop.

Les amateurs d'horreur pourront donc agrandir leur collection, que ce soit en numérique ou via les versions physiques. En attendant de connaître les dates de sortie, vous pouvez acheter des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.