Sword Art Online: Alicization Lycoris, exploration et personnalisation de l'avatar dans une nouvelle bande-annonce

La dernière fois que nous avons entendu parler de Sword Art Online: Alicization Lycoris, c'était malheureusement pour apprendre son report. Hier soir, le live CloudMatsuri a diffusé une nouvelle bande-annonce du jeu de rôle de Bandai Namco, qui a finalement été mise en ligne en ce premier jour de juin.

Cette fois, il est question d'exploration et de personnalisation de notre personnage. Oui, même si nous suivons l'histoire de Kirito, le jeu nous laissera tout de même le loisir d'avoir un avatar à notre image. Le chapeau de paille de Luffy s'invitera d'ailleurs dans l'Underworld ! En plus de ça, l'équipement sera sujet à la transmogrification, terme signifiant que les statistiques d'une pièce seront conservées tout en lui appliquant un style visuel qui nous plait. Nous pourrons d'ailleurs en crafter à l'aide de matériaux récupérés dans la nature ou sur des mobs, utiliser l'alchimie pour créer des remèdes et mijoter de bons petits plats.

Autre détail intéressant, des Social Points pourront être gagnés et serviront à améliorer nos relations avec nos compagnons. Plusieurs vidéos montrant ce type d'interaction avec Eugeo, Ronye et Tiese, Fanatio, Alice et Renly ont d'ailleurs été mises en ligne ces dernières semaines sur le compte Twitter de la licence. Eldrie est le prochain sur la liste.

Sword Art Online: Alicization Lycoris sortira dans un bon petit mois sur PS4, Xbox One et PC, le 10 juillet 2020.

Lire aussi : Sword Art Online: Alicization Lycoris, trailer et personnages inédits, Arts sacrés, contenu post-lancement et microtransactions, le plein d'infos !