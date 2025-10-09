Syberia Remastered ravive le voyage de Kate Walker avec un nouveau Story Trailer

Microids dévoile un Story Trailer pour Syberia Remastered, la version modernisée du premier épisode imaginé par Benoît Sokal. La vidéo remet en avant l’atmosphère mélancolique et la poésie visuelle qui ont fait la réputation de l’aventure tout en montrant la finesse de la restauration.

L’objectif de cette édition remasterisée reste de préserver la force narrative et l’identité artistique du jeu tout en apportant un meilleur confort de jeu. Les environnements gagnent en définition, les animations paraissent plus souples et l’interface a été repensée sans trahir la mise en scène d’origine.

Microids explique que le récit ne change pas et que l’expérience se concentre sur une modernisation respectueuse. Les énigmes conservent leur logique tout en profitant d’une prise en main plus fluide. Les musiques et les doublages restaurés prolongent le ton singulier de cette odyssée.

Le Story Trailer fonctionne comme un rappel des moments qui ont marqué la mémoire des joueuses et des joueurs et comme une porte d’entrée pour celles et ceux qui découvrent l’univers de Kate Walker. Ce remaster entend redonner à ce classique une place visible auprès d’un public d’aujourd’hui.

Syberia Remastered sort le 6 novembre 2025 sur PC et sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X et S. Une version Meta Quest 3 arrive le 13 novembre 2025 pour une redécouverte en réalité virtuelle. Le projet est codéveloppé par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris.