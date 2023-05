Synapse : l’exclusivité PSVR 2 a été datée, une vidéo partagée

nDreams est fier de montrer une nouvelle fois sa future production, qui verra le jour sur PS5 et PSVR 2, Synapse. Ainsi, et durant le PlayStation Showcase, nous avons eu droit à quelques séquences de gameplay ultra alléchantes. Comme vous pouvez le constater, l’ambiance est électrique ! Le joueur aura la possibilité de shooter dans tous les sens, tout en éjectant des ennemis via des pouvoirs télékinétiques.

La firme partage quelques détails :

UN ÉTAT D'ESPRIT MORTEL

Utilisez une puissance de feu dévastatrice et des pouvoirs télékinétiques surchargés dans ce shooter d'action VR complexe par excellence.

Incarnez un agent et infiltrez le subconscient tordu d'un ennemi d'état notoire.

L'équipe primée à l'origine de Fracked, Phantom: Covert Ops et Far Cry VR : Dive into Insanity vous présente la nouvelle génération d'action en VR immersive.

Saccagez l'esprit de votre ennemi en combinant votre arme double mortelle et vos capacités de transformation télékinétiques. Utilisez et combinez votre double pouvoir pour vaincre des défenses redoutables et plonger dans les tréfonds d'un esprit hostile.

Découvrez un univers spirituel surréaliste et époustouflant conçu pour la superbe résolution 4K HDR de la PS VR2. Vivez des moments pleins d'action et d'adrénaline grâce aux manettes Sense nouvelle génération de la PS VR2, à leurs gâchettes adaptatives et au retour intégré au casque.

Faites évoluer et maîtrisez votre propre style de combat en combinant des compétences et capacités de plus en plus complexes. Risquez votre vie lors d'une dernière mission désespérée dans les recoins les plus sombres d'un esprit corrompu.

Profond, rapide et visuellement exaltant, Synapse vous propose une expérience encore jamais vue, créée exclusivement pour PlayStation VR2.