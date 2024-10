Tales révèle une IA pour les jeux qui permet aux utilisateurs de créer et de jouer à n'importe quel jeu

Tales a l'intention de transformer complètement le monde du jeu en permettant aux utilisateurs de créer des jeux pleinement fonctionnels sans besoin d'expérience en développement ou en design de jeux. L'objectif est d'habiliter les joueurs à renverser l'establishment du jeu.

En rivalisant avec les plus grands studios du monde, Tales permet aux joueurs de 'réaliser cette vision' en créant des expériences interactives et immersives générées par les utilisateurs. En faisant appel à la contribution collective pour obtenir des données, ressources et infrastructures, Tales a développé Sia, peut-être le modèle d'IA le plus radical à ce jour.

Créer des jeux en quelques secondes avec une invite textuelle

À l'instar de la manière dont les chatbots comme ChatGPT et Claude sont propulsés par de grands modèles de langage (LLMs), qui se spécialisent dans le traitement et la génération de contenus textuels, Tales construit son propre Large World Model conçu pour la création de jeux vidéo. Ce LWM est capable de comprendre et de générer tous les composants d'un jeu vidéo - des environnements, de la physique, des modèles 3D, et des séquences de jeu au comportement des personnages non-joueurs (NPC) - ainsi que des métadonnées détaillées.

Alors qu'un LLM apprend les modèles linguistiques en s'entraînant sur de vastes quantités de texte, un LWM s'entraîne sur des données de jeu, du contenu vidéo, des actifs 3D, des métadonnées descriptives, et des retours d'expérience au fil du temps. Cela permet au LWM de comprendre comment les jeux sont structurés, affinant sa capacité à créer des éléments et des mécanismes de jeu complexes.

Tales peut créer des jeux entièrement fonctionnels en utilisant des moteurs 3D, des algorithmes de raisonnement spatial et des systèmes de comportement des personnages non-joueurs (NPC).

Avec une simple invite textuelle comme "créer un jeu de tir à la première personne dans l'espace", le LWM peut générer le jeu demandé, personnalisable et immédiatement jouable. Ce modèle sert essentiellement d'outil pour générer procéduralement des jeux en temps réel et marque une évolution substantielle par rapport aux offres d'IA existantes.

Les productions de Tales vont au-delà des jeux, avec des possibilités pour des mondes de réalité virtuelle, des expériences interactives et des outils éducatifs immersifs, faisant de cela une proposition de valeur diversifiée pour les investisseurs potentiels.

"Tales ressemble vraiment à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, et nous avons hâte de le rendre réalité", a déclaré Jason Krupat, chef de produit. "L'industrie du jeu a désespérément besoin d'une révolution, et mettre le pouvoir de la création entre les mains des joueurs pourrait être le début d'une nouvelle ère de divertissement qui va bien au-delà des jeux. Un manque de ressources ne devrait jamais empêcher une étincelle créative, et donner les moyens aux créateurs de cette manière signifie beaucoup pour nous."

Comment Tales apprend-il ?

Dans l'un des projets collaboratifs les plus ambitieux de l'histoire, Tales utilise des données, du stockage et de la puissance de calcul pour former son Large World Model. Pour s'assurer que la communauté soit engagée et incitée à construire ensemble, Tales lance un système de récompenses. Les utilisateurs peuvent soumettre des séquences de jeu, des ressources de jeu et des descriptions détaillées d'environnements pour former un ensemble de données totalement transparent, qui est suivi et documenté pour assurer la provenance et préserver la confidentialité.

"Les systèmes du futur exigent de plus en plus d'infrastructures et de données, posant des défis uniques à la création d'un projet comme Tales - et cela appelle des solutions uniques", a déclaré Viktor Uzunov, responsable de la communauté. "C'est pourquoi nous avons décidé de tirer parti de ce qui pourrait être l'une des communautés à la croissance la plus rapide dans le domaine de la technologie. Pourquoi ne pas affronter les plus grands concurrents de l'industrie en travaillant ensemble avec les joueurs ?"

Tales sera prêt pour un accès anticipé en novembre 2024.

À propos de Tales

Tales est une plateforme de jeu de nouvelle génération ambitieuse, alimentée par l'IA. Tales est pionnier de l'IA générative collaborative au sein de l'industrie du jeu avec son grand modèle de monde. En mobilisant d'énormes quantités de données et de puissance de calcul, l'équipe composée de docteurs de Stanford et de développeurs de jeux basés à Palo Alto construit l'un des modèles d'IA les plus puissants au monde, démocratisant la création de jeux et donnant aux créateurs les moyens de concrétiser leur vision sans friction.

