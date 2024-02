PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en février 2024 dévoilés, avec de nombreux Tales of !

Maintenant que les jeux offerts à tous les abonnés au PlayStation Plus pour le mois de février 2024 sont disponibles, il est temps de voir ce à quoi vont avoir droit les joueurs ayant souscrit un abonnement Extra ou Premium en termes d'ajouts au sein des Catalogues des Jeux et des Classiques. Des titres plus récents que ceux de janvier en vue ? Eh bien, les amateurs de RPG japonais devraient au moins être contents de retrouver pas moins de quatre Tales of, dont le plus récent en date. Pour le reste, cela commence là encore à dater. Notez qu'Assassin's Creed Valhalla était disponible au lancement de ces offres, mais avait été retiré. Il fait donc simplement son retour.

Vous trouverez donc ci-dessous la liste des 13 jeux qui seront ajoutés la semaine prochaine, le mardi 20 février.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Assassin's Creed Valhalla (PS5, PS4)

Tales of Arise (PS5, PS4)

Need for Speed Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5)

LEGO Worlds (PS5, PS4)

LEGO Jurassic World (PS5, PS4)

Roguebook (PS5, PS4)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Resistance: Retribution (PSP)

Jet Rider 2 (PS1)

Tales of Symphonia Remastered (PS4)

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4)

